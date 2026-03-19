Ceny żywności znów rosną. Te produkty uderzą najmocniej w portfele Polaków
Ceny żywności wciąż się zmieniają i choć tempo podwyżek wyhamowało, część produktów nadal wyraźnie drożeje. Najmocniej widać to przy codziennych zakupach, gdzie różnice w cenach zaczynają być coraz bardziej odczuwalne. Sprawdzamy, które produkty w 2026 roku najmocniej wpływają na rachunki i dlaczego.
Zmiany w cenach żywności 2026. Te produkty mogą zdrożeć najbardziej
Ceny żywności w Polsce w 2026 roku przestały rosnąć tak szybko jak wcześniej, ale to nie oznacza końca zmian. W sklepach wciąż widać wyraźne różnice między kategoriami produktów – część tanieje, ale inne nadal drożeją i mogą najmocniej uderzyć w domowe budżety. Kluczowe znaczenie mają tu czynniki globalne, koszty energii oraz nowe realia rynkowe.
Co się zmienia?
W pierwszych miesiącach 2026 roku dynamika wzrostu cen wyhamowała, ale konsumenci nadal odczuwają skutki wcześniejszych podwyżek. W wielu przypadkach ceny rosną wolniej, ale nadal rosną – szczególnie w wybranych grupach produktów.
Eksperci wskazują, że rynek żywności wchodzi w fazę stabilizacji, jednak nie będzie ona równa dla wszystkich produktów.
Które produkty mogą zdrożeć najbardziej?
Największe ryzyko dalszych podwyżek dotyczy kilku kategorii:
Mięso i produkty białkowe
To jedna z najbardziej wrażliwych kategorii. Na ceny wpływają koszty pasz, energii oraz transportu. Dodatkowo sytuacja międzynarodowa i ograniczenia w produkcji powodują, że ceny mięsa mogą pozostawać wysokie lub rosnąć.
Nabiał (wybrane produkty)
Choć część produktów mlecznych może tanieć (np. masło), to inne – szczególnie sery – pozostają pod presją cenową ze względu na wysoki popyt i koszty produkcji.
Warzywa i owoce sezonowe
Tu kluczową rolę odgrywa pogoda i klimat. Susze, przymrozki czy problemy z uprawami mogą szybko przełożyć się na ceny. W efekcie niektóre warzywa i owoce mogą zdrożeć nawet w krótkim czasie.
Słodycze – największy skok cenowy od miesięcy
W ostatnich miesiącach wyraźnie widać także wzrost cen czekolady i wyrobów czekoladowych. W wielu sklepach standardowa tabliczka kosztuje już ponad 8–10 zł, a produkty premium są jeszcze droższe. Głównym powodem podwyżek jest sytuacja na rynku kakao – kluczowego surowca do produkcji czekolady. W ostatnich latach jego ceny osiągały rekordowe poziomy, nawet kilkukrotnie wyższe niż wcześniej, co bezpośrednio przełożyło się na ceny w sklepach.
Za tym stoją przede wszystkim słabe zbiory w Afryce Zachodniej, zmiany klimatyczne, choroby roślin oraz problemy logistyczne. Produkcja kakao w niektórych regionach spadła znacząco, co doprowadziło do deficytu surowca na świecie. Dodatkowo na ceny wpływają koszty energii, transportu oraz innych składników wykorzystywanych w produkcji słodyczy. W efekcie nawet chwilowe spadki cen kakao nie przekładają się szybko na tańszą czekoladę w sklepach.
W praktyce oznacza to, że czekolada może pozostać jedną z tych kategorii żywności, które jeszcze przez dłuższy czas będą utrzymywać podwyższone ceny.
Co może potanieć?
Nie wszystkie informacje są jednak negatywne. W 2026 roku możliwe są także spadki cen w wybranych kategoriach:
- masło – dzięki większej produkcji może potanieć nawet o ponad 10%
- jajka – po wcześniejszych wzrostach ceny się stabilizują
- część produktów mlecznych i warzyw – przy sprzyjających warunkach
To oznacza, że koszyk zakupowy może się „wyrównać”, ale niekoniecznie stanie się wyraźnie tańszy.
Dlaczego ceny się zmieniają?
Na ceny żywności wpływa kilka kluczowych czynników:
- koszty energii i transportu
- sytuacja geopolityczna
- warunki pogodowe i plony
- polityka handlowa i promocje sieci handlowych
To sprawia, że nawet przy spadającej inflacji ceny w sklepach mogą zachowywać się nierównomiernie.
Co to oznacza dla konsumenta?
Dla kupujących oznacza to jedno: warto uważniej planować zakupy. Różnice cen między produktami będą coraz większe, a promocje i sezonowość zaczną odgrywać jeszcze większą rolę.
W praktyce:
- część produktów może być wyraźnie tańsza niż rok temu
- inne nadal będą stopniowo drożeć
- ceny mogą się częściej zmieniać w krótkim czasie
Podsumowanie
Rok 2026 przynosi stabilizację cen żywności, ale nie oznacza końca zmian. Największe podwyżki mogą dotyczyć mięsa, produktów przetworzonych i części warzyw, podczas gdy inne kategorie – jak masło czy jajka – mogą tanieć.
Dla konsumentów oznacza to bardziej zróżnicowany rynek i konieczność uważniejszego podejścia do codziennych zakupów.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.