Chaos na drogach w Wawrze. Uderzyła w latarnię, droga zamknięta
Na ulicy Patriotów w Falenicy kierująca samochodem uderzyła w betonową latarnię, która po kolizji niebezpiecznie pochyliła się nad jezdnią. Strażacy wstrzymali ruch na jednym z głównych wyjazdów ze stolicy, powodując duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Józefowa i Otwocka.
Uszkodzona latarnia sparaliżowała ruch na ulicy Patriotów. Strażacy wstrzymali przejazd
Na jednej z najważniejszych tras prowadzących z Warszawy w kierunku Józefowa i Otwocka doszło w czwartek do poważnych utrudnień. Po godzinie 15 kierująca samochodem osobowym wjechała w betonową latarnię przy ulicy Patriotów, tuż obok przejazdu kolejowego w Falenicy. Siła uderzenia była na tyle duża, że konstrukcja została naruszona i zaczęła niebezpiecznie pochylać się nad jezdnią, zmuszając służby do natychmiastowej reakcji.
Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej, zgłoszenie dotyczyło „latarn i wiszącej nad drogą”. Na miejsce wysłano zastęp straży, który po ocenie sytuacji zdecydował o całkowitym wstrzymaniu ruchu na wschodniej jezdni ulicy Patriotów. Strażacy zabezpieczyli teren i czekają na przyjazd ekipy technicznej, która będzie mogła ustabilizować konstrukcję i usunąć zagrożenie.
Skutki kolizji odczuli natychmiast kierowcy korzystający z tej jednej z najważniejszych wylotówek na południowy wschód. Ulica Patriotów jest kluczową trasą łączącą stołeczną Pragę-Południe i Wawer z miejscowościami po drugiej stronie Wisły, dlatego nawet krótkotrwała blokada powoduje poważne korki. Kierowcom pozostaje korzystanie z alternatywnej jezdni po drugiej stronie torów kolejowych, jednak ruch w rejonie Falenicy nadal odbywa się z dużymi utrudnieniami.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają prace przy usuwaniu uszkodzonej konstrukcji ani kiedy ruch zostanie w pełni przywrócony. Służby apelują o ostrożność i omijanie tego odcinka, jeśli tylko jest to możliwe. W godzinach popołudniowych i wieczornych korki mogą być szczególnie dotkliwe, a sytuacja drogowa w rejonie Wawra — mocno utrudniona.
