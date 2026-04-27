Chaos na lotniskach! Gigant kasuje 18 tras przez brak paliwa. Czy Warszawa też odczuje cięcia?
To czarny scenariusz dla pasażerów planujących podróże w nadchodzących miesiącach. Jeden z lotniczych gigantów podjął drastyczną decyzję o wycięciu z rozkładu aż 18 popularnych tras, a powód jest zdumiewający: globalne braki paliwa lotniczego. Sprawdź, które kierunki znikają z tablicy odlotów i czy warszawskie Lotnisko Chopina znajdzie się na liście paliwowych ofiar.
Warszawa, będąca najważniejszym węzłem przesiadkowym w tej części Europy, z niepokojem obserwuje doniesienia płynące z rynków paliwowych. Jak podaje serwis Forsal, problemy z łańcuchem dostaw i ograniczona produkcja paliwa typu Jet A-1 zmusiły jednego z kluczowych przewoźników do radykalnych kroków. Dla pasażerów z Warszawy, przyzwyczajonych do bogatej siatki połączeń z Okęcia i Modlina, to sygnał, że nadchodzące wakacje mogą upłynąć pod znakiem odwołanych lotów i drastycznie drożejących biletów.
18 tras idzie „pod nóż”. To dopiero wierzchołek góry lodowej
Decyzja o zawieszeniu 18 tras to, według ekspertów, zaledwie początek większego kryzysu, który może sparaliżować europejskie niebo w 2026 roku. Przewoźnicy stają przed dramatycznym wyborem: latać rzadziej albo drastycznie podnieść ceny, by zrekompensować koszty paliwa, którego po prostu brakuje na rynku. W Warszawie, gdzie popyt na loty (zarówno biznesowe, jak i turystyczne) jest najwyższy w Polsce, każda taka redukcja oznacza chaos w rezerwacjach i walkę o ostatnie wolne miejsca u konkurencji.
Analitycy cytowani przez Forsal wskazują, że problem jest strukturalny. Rafinerie nie nadążają z produkcją, a koszty logistyki w obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej szybują w górę. Dla pasażera z Warszawy, który planował majówkę lub letni urlop, oznacza to, że zakupiony bilet wcale nie jest gwarancją dotarcia do celu. „Jesteśmy świadkami sytuacji, w której technologia i flota są gotowe, ale brakuje 'krwi’ dla lotnictwa”, ostrzegają eksperci rynkowi.
Warszawa w strefie ryzyka? Pasażerowie muszą zachować czujność
Choć lista wycinanych połączeń jest na bieżąco aktualizowana, warszawscy podróżni powinni regularnie sprawdzać status swoich lotów. Lotnisko Chopina, obsługujące miliony pasażerów rocznie, jest szczególnie narażone na efekty domina – opóźnienie lub odwołanie lotu na jednej z głównych tras przesiadkowych błyskawicznie paraliżuje kolejne połączenia. W 2026 roku paliwo lotnicze staje się towarem deficytowym, co może wymusić na warszawskich lotniskach wprowadzenie nowych priorytetów w obsłudze maszyn.
Dodatkowym problemem dla mieszkańców stolicy jest fakt, że mniejsza podaż lotów przy stałym popycie to prosta droga do rekordowych cen. Bilet do Londynu, Paryża czy Rzymu, który jeszcze niedawno był w zasięgu ręki przeciętnego mieszkańca Warszawy, może stać się dobrem luksusowym. Kryzys paliwowy uderza w sam fundament taniego latania, który przez lata napędzał turystykę w regionie Mazowsza.
Jak zabezpieczyć swoje podróże w dobie paliwowego kryzysu?
Eksperci radzą: w 2026 roku ubezpieczenie od odwołania lotu to nie dodatek, a konieczność. Pasażerowie odlatujący z Warszawy powinni również rozważyć rezerwację lotów z większym wyprzedzeniem i u przewoźników, którzy posiadają własne zapasy paliwa lub długoterminowe kontrakty z dostawcami. Jedno jest pewne, złota era beztroskiego latania właśnie zderza się z twardą, paliwową rzeczywistością, a 18 skasowanych tras to dopiero początek wielkich zmian na niebie.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz raportów dotyczących globalnego rynku paliw lotniczych (kwiecień 2026).
