„Chaos na torach. Pasażerowie wściekli, pociągi opóźnione i odwołane – oto pełna lista”

26 stycznia 2026 18:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jak informuje nasza Czytelniczka Ania, sytuacja na torach 26 stycznia 2026 roku przypomina koszmar. „Ludzie są zdenerwowani, komunikaty są chaotyczne, nikt nic nie wie” – pisze do nas. A my potwierdzamy: IMGW wydał ostrzeżenia, a PKP Intercity mierzy się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się dzieje?
W wyniku opadów marznącego deszczu i oblodzenia sieci trakcyjnej, wstrzymano ruch pociągów na wielu kluczowych odcinkach. Już od rana w sieci pojawiają się głosy oburzenia – podróżni nie wiedzą, czym wrócą do domu.

Odcinki całkowicie wstrzymane:

Pociągi, które zmieniły trasę lub zostały całkowicie odwołane:

  • IC MAMRY, IC GWAREK, IC HEWELIUSZ – zmiana trasy przez Krotoszyn i Jarocin, z pominięciem postojów handlowych.

  • IC ŻUŁAWY, IC ZAMOYSKI, IC MIESZKO, IC MATEJKO, IC CHEŁMOŃSKI, EIC VIADRINA, EIC ŚLĘŻA, IC KOCIEWIE, EIP 8102/3 i wiele innych – odwołane całkowicie lub na długich odcinkach.

Zastępcze połączenia i honorowanie biletów:

  • Podróżnym umożliwiono przejazdy innymi pociągami PKP Intercity, a w niektórych przypadkach uruchomiono komunikację autobusową.

  • Na przykład: TLK Bory Tucholskie – pasażerowie zostali skierowani do pociągów PR i KW, IC CHEŁMOŃSKI – zastępczy autobus.

Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli dziś (26.01.2026) wybierasz się w podróż, sprawdzaj na bieżąco komunikaty – zarówno na stronach przewoźników, jak i na dworcach. Słuchaj zapowiedzi głosowych i nie wychodź z założenia, że pociąg przyjedzie – bo może być odwołany lub jechać inną trasą.

Pasażerowie czują się zagubieni
– „Czekałam na pociąg ponad 2 godziny, a potem powiedziano, że go nie będzie” – mówi jedna z pasażerek z Poznania. Inna dodaje: „Nie wiemy, wsiadać czy nie. Brakuje jasnych informacji”.

Podsumowanie:
Niepokojąca sytuacja na kolei pokazuje, jak bardzo pogoda może sparaliżować system transportu. Warto zachować czujność, mieć plan awaryjny i… dużo cierpliwości. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora 27 stycznia.

Zostań z nami – aktualizujemy ten artykuł na bieżąco.

