Chaos na trasie S7. Kierowca wypadł z toru jazdy, separatory poleciały na drugą jezdnię
Na trasie S7 w rejonie Niepiekła doszło do dwóch groźnych zdarzeń drogowych, po tym jak 26-letni kierowca Audi uderzył w plastikowe separatory wyznaczające tor jazdy. Oderwane elementy spadły na jezdnię w stronę Warszawy i uderzyły w inne pojazdy, powodując poważne utrudnienia w ruchu.
Dwa groźne zdarzenia na trasie S7. Utrudnienia w ruchu po uderzeniu w separatory
Na trasie S7 w rejonie miejscowości Niepiekła doszło w czwartek około godziny 16:30 do dwóch niebezpiecznych zdarzeń drogowych, które spowodowały poważne utrudnienia w kierunku Warszawy. Informacje o wypadkach przekazała Policja Mazowiecka.
Jak wynika z komunikatu, 26-letni kierowca Audi, mieszkaniec powiatu ostródzkiego, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w plastikowe separatory wyznaczające tor jazdy. Siła uderzenia była na tyle duża, że elementy instalacji oderwały się i spadły na sąsiednią jezdnię prowadzącą w stronę Warszawy, uderzając w inne pojazdy.
Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładny przebieg obu zdarzeń oraz sprawdzają, czy kierowca Audi dostosował prędkość do warunków drogowych. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a służby apelują do kierowców o szczególną ostrożność na tym odcinku trasy.
Policja przypomina, że plastikowe separatory często wykorzystywane są do wydzielania pasów ruchu w miejscach prowadzonych prac drogowych. Ich uszkodzenie może stanowić poważne zagrożenie dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
