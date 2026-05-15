Chaos w warszawskim metrze. Dwie stacje nagle zamknięte, pasażerowie utknęli
Pasażerowie warszawskiego metra znów muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Tym razem problemy pojawiły się na linii M2. Z powodu awarii technicznej wyłączono z ruchu dwie stacje, a pociągi kursują tylko na skróconym odcinku.
Utrudnienia wpływają na przejazdy w zachodniej części miasta.
Metro nie dojeżdża do Bemowa
Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, z przyczyn technicznych na stacji Metro Bemowo pociągi linii M2 kursują wyłącznie na trasie:
Metro Bródno <> Metro Księcia Janusza.
To oznacza, że pasażerowie nie dojadą obecnie do dwóch końcowych stacji zachodniego odcinka linii.
Zamknięto dwie stacje
Wyłączone z użytkowania zostały:
- Metro Bemowo
- Metro Ulrychów
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują na miejscu i próbują przywrócić normalny ruch pociągów.
Pasażerowie muszą szukać objazdów
Problemy pojawiły się w godzinach dużego ruchu i szybko spowodowały tłok na przystankach autobusowych oraz tramwajowych w okolicy Bemowa.
WTP apeluje do pasażerów o korzystanie z alternatywnej komunikacji miejskiej i śledzenie kolejnych komunikatów. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać.
