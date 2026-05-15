Chaos w warszawskim metrze. Dwie stacje nagle zamknięte, pasażerowie utknęli

15 maja 2026 13:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie warszawskiego metra znów muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Tym razem problemy pojawiły się na linii M2. Z powodu awarii technicznej wyłączono z ruchu dwie stacje, a pociągi kursują tylko na skróconym odcinku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Utrudnienia wpływają na przejazdy w zachodniej części miasta.

Metro nie dojeżdża do Bemowa

Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, z przyczyn technicznych na stacji Metro Bemowo pociągi linii M2 kursują wyłącznie na trasie:

Metro Bródno <> Metro Księcia Janusza.

To oznacza, że pasażerowie nie dojadą obecnie do dwóch końcowych stacji zachodniego odcinka linii.

Zamknięto dwie stacje

Wyłączone z użytkowania zostały:

  • Metro Bemowo
  • Metro Ulrychów

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują na miejscu i próbują przywrócić normalny ruch pociągów.

Pasażerowie muszą szukać objazdów

Problemy pojawiły się w godzinach dużego ruchu i szybko spowodowały tłok na przystankach autobusowych oraz tramwajowych w okolicy Bemowa.

WTP apeluje do pasażerów o korzystanie z alternatywnej komunikacji miejskiej i śledzenie kolejnych komunikatów. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna