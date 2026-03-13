Chcą zabrać Ci nawet 8 proc. pensji jeśli należysz do Kościoła
Do Sejmu trafiła petycja, która może wywołać ogromną debatę w Polsce. Autor dokumentu proponuje wprowadzenie podatku kościelnego na wzór rozwiązania obowiązującego w Niemczech. Według tej propozycji część wynagrodzenia osób deklarujących przynależność do wspólnot religijnych mogłaby trafiać bezpośrednio do Kościołów.
Co zakłada propozycja podatku kościelnego
W petycji oznaczonej numerem P11-89/25 zaproponowano wprowadzenie w Polsce specjalnej opłaty dla osób należących do wspólnot religijnych. Podatek miałby wynosić 8 proc. i byłby naliczany od wynagrodzenia.
Propozycja obejmuje osoby zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne, w tym zlecenie czy dzieło.
Autor petycji wskazuje, że takie rozwiązanie mogłoby uporządkować system finansowania instytucji religijnych w Polsce, który obecnie opiera się głównie na dobrowolnych datkach oraz różnych formach wsparcia publicznego.
Sprawą zajmuje się Komisja Petycji
Dokument trafił do Sejmu w czerwcu 2025 roku. Następnie został przekazany do sejmowej Komisji Petycji, która zajmuje się analizą takich inicjatyw.
20 stycznia 2026 roku komisja rozpoczęła jego rozpatrywanie. Posłowie zapowiedzieli, że zwrócą się o opinie m.in. do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Planowana jest także analiza zgodności proponowanych przepisów z konstytucją.
Kto mógłby zostać zwolniony z opłaty
Według autora petycji z podatku kościelnego zwolnione byłyby osoby, które nie deklarują przynależności do żadnej wspólnoty religijnej. Oznaczałoby to, że opłata dotyczyłaby wyłącznie osób formalnie związanych z daną instytucją religijną.
Podobny system funkcjonuje w Niemczech. Tam osoby chcące uniknąć podatku kościelnego muszą formalnie wystąpić z Kościoła lub złożyć deklarację o braku przynależności do wspólnoty religijnej.
Co to oznacza dla czytelnika
Na tym etapie jest to jedynie petycja obywatelska, która trafiła do parlamentu. Nie oznacza to jeszcze wprowadzenia nowych przepisów.
Rozpatrzenie dokumentu przez Komisję Petycji jest pierwszym krokiem w procedurze. Dopiero ewentualne dalsze prace legislacyjne mogłyby doprowadzić do powstania projektu ustawy.
Podsumowanie
Propozycja wprowadzenia podatku kościelnego w Polsce wzbudza duże emocje i może stać się początkiem szerokiej dyskusji o sposobie finansowania instytucji religijnych. Na razie sprawa znajduje się na etapie analizy w sejmowej Komisji Petycji.
