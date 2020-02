Chcą zakazać palenia węglem jeszcze w tym roku!

Mazowiecki Urząd Marszałkowski chce wprowadzenia zakazu palenia węglem jeszcze w tym roku. Część mieszkańców, która zdecyduje się na wymianę pieców, może liczyć na dotacje i dopłaty.

Zakaz obejmie wykorzystanie paliw stałych do ogrzewania domów zarówno w Warszawie, jak i przyległych miejscowościach. Czym spowodowana jest determinacja Urzędu, by zmiany weszły jeszcze w tym roku? Podkreśla się przede wszystkim zbyt wolne wprowadzanie w życie działań mających przyczynić się do czystszego powietrza na obszarze stolicy. Konsultacje społeczne w tej sprawie będą miały miejsce na przełomie lutego i marca bieżącego roku.

Przy okazji wymiany starych pieców węglowych na nowocześniejsze i ogrzewane gazem będzie możliwe uzyskanie wsparcia finansowego ze strony miasta. Ile osób skorzystało z dopłat w ubiegłym roku? Rozliczonych zostało 387 dotacji, co przekłada się na inwestycję w 1165 mieszkaniach bądź gospodarstwach domowych. Od niemal trzech lat mieszkańcy mogą skorzystać z programu „Zielone wsparcie”. Aby uzyskać wsparcie ze strony miasta, należy spełnić ustalone kryteria dochodowe. To, ile dana osoba otrzyma środków, uzależnione jest od sytuacji rodzinnej, powierzchni lokalu czy też faktycznego wzrostu kosztów ogrzewania, generowanego w skali rocznej.