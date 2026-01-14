Chcieli zaatakować Polskę. Wszystkie urządzenia miały przestać działać a ludzie pozostać w ciemności
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził we wtorek 13 stycznia 2026 roku w Radio RMF FM że grudniowy nieudany cyberatak na polską infrastrukturę energetyczną to rosyjski sabotaż mający na celu zdestabilizowanie sytuacji w Polsce poprzez spowodowanie masowego blackoutu czyli całkowitego załamania dostaw prądu na dużych obszarach kraju.
Minister energii Miłosz Motyka ujawnił wcześniej szczegóły ataku wskazując że w ostatnich dniach 2025 roku hakerzy podjęli próbę zakłócenia komunikacji między instalacjami wytwórczymi produkującymi energię elektryczną a operatorami sieci przesyłowych co mogło doprowadzić do całkowitego paraliżu krajowego systemu elektroenergetycznego. Atak wymierzony był w jedną elektrociepłownię oraz wiele pojedynczych źródeł OZE czyli odnawialnych źródeł energii rozsianych po całym kraju.
Gawkowski podkreślił że to największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem jakim było doprowadzenie do blackoutu i całkowitego odcięcia prądu dla milionów Polaków. Dodał że wszystko wskazuje na rosyjski sabotaż który trzeba nazywać po imieniu ponieważ celem było zdestabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa w Polsce.
Wicepremier uspokajał jednak obywateli wskazując że mamy dobrze przygotowane instytucje dlatego nie należy panikować mimo realnego zagrożenia jakie niesie tego typu atak koordynowany przez wrogie służby specjalne. Minister energii Motyka podał że takiego typu ataków jeszcze nie było w historii polskiej energetyki ponieważ po raz pierwszy zaatakowano w tym samym momencie wiele instalacji rozsianych w różnych miejscach na terenie całego kraju co świadczy o wysokim poziomie przygotowania i zaawansowania operacji sabotażowej.
Mimo groźnego charakteru ataku i potencjalnie katastrofalnych konsekwencji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski atak się nie powiódł dzięki skutecznej reakcji służb cyberbezpieczeństwa i pracowników operatorów systemu przesyłowego.
W związku z powtarzającymi się cyberatakami na polską infrastrukturę krytyczną minister energii Miłosz Motyka zapowiedział w ubiegłym tygodniu że w roku 2026 resort będzie znacznie więcej inwestował oraz modernizował polską infrastrukturę energetyczną w sferze cyberbezpieczeństwa aby jeszcze skuteczniej odpierać tego typu ataki sabotażowe przeprowadzane przez wrogie państwa i ich służby specjalne.
Inwestycje będą obejmowały zarówno nowe systemy obronne zabezpieczające komunikację między elektrociepłowniami elektrowniami źródłami OZE a operatorami sieci jak również szkolenia personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo cybernetyczne infrastruktury energetycznej oraz wdrożenie nowych procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
W ubiegłą środę Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o zatrzymaniu mieszkańca Szczecina podejrzanego o przełamywanie zabezpieczeń informatycznych jednej z największych spółek energetycznych w kraju i nielegalną ingerencję w zawarte tam dane wrażliwe. Podczas działań operacyjnych śledczy z CBZC w Krakowie ustalili że na przełomie sierpnia i września 2025 roku mężczyzna wielokrotnie atakował chronione systemy informatyczne.
Podejrzany działając bez żadnych uprawnień ingerował w dane osobowe klientów spółki energetycznej modyfikował numery ich rachunków bankowych i wprowadzał zmienione informacje bezpośrednio do systemu tak aby wyglądały na autentyczne i nie wzbudzały podejrzeń. W rezultacie tej przestępczej działalności na wskazane przez hakera konta bankowe trafiały środki pieniężne przelewane przez spółkę energetyczną z tytułu zwrotów nadpłat dla klientów.
W grudniu 2025 roku podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krakowie gdzie usłyszał zarzuty związane z naruszeniem zabezpieczeń systemów informatycznych i kradzieżą pieniędzy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia opisujące szczegółowo sposób działania. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli mieszkasz w Polsce musisz być świadomy że zagrożenie cyberatakami na infrastrukturę energetyczną jest realne i systematycznie się nasila w związku z trwającą wojną na Ukrainie i agresywną polityką Rosji wobec Polski i krajów NATO.
Grudniowy atak miał doprowadzić do całkowitego blackoutu co w praktyce oznaczałoby brak prądu w twoim domu mieszkaniu czy firmie na wiele godzin a potencjalnie nawet dni co sparaliżowałoby normalne życie milionów Polaków. Bez prądu nie działają systemy ogrzewania lodówki pralki komputery telefony komórkowe po wyczerpaniu baterii bankomaty stacje benzynowe sklepy szpitale sygnalizacja świetlna komunikacja miejska windy w blokach czy Internet.
Blackout zimą podczas mrozów mógłby spowodować zamarznięcie instalacji wodnych w budynkach masowe zatrucia tlenkiem węgla z kominków i pieców awaryjnych chaos komunikacyjny wypadki drogowe z powodu braku sygnalizacji świetlnej rabunki i grabieże sklepów oraz katastrofę humanitarną w szpitalach gdzie pacjenci podłączeni do aparatury podtrzymującej życie zależą od ciągłych dostaw energii elektrycznej.
Pamiętaj że atak się nie powiódł dzięki skutecznej reakcji służb i dobremu przygotowaniu polskich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne jednak ministerstwo zapowiada dalsze inwestycje w cyberbezpieczeństwo w 2026 roku co pokazuje że zagrożenie jest traktowane bardzo poważnie i wymaga ciągłego wzmacniania systemów obronnych.
Ministerstwo energii będzie modernizować systemy zabezpieczeń komunikacji między elektrociepłowniami a operatorami sieci szkolić personel odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo oraz wdrażać nowe procedury reagowania na incydenty co ma zapewnić że kolejne ataki zostaną skutecznie odparte zanim doprowadzą do realnych skutków dla odbiorców końcowych czyli zwykłych obywateli.
Przygotuj się na możliwość przerw w dostawie prądu gromadząc w domu podstawowe zapasy awaryjne. Powinieneś mieć latarki z zapasowymi bateriami lub latarki ładowane ręcznie powerbanki naładowane do ładowania telefonów zapas wody pitnej w butelkach bo bez prądu nie będzie działała pompa w stacji uzdatniania wody świece zapałki lub zapalniczki radio na baterie do słuchania komunikatów władz zapas jedzenia niewymagającego gotowania takiego jak konserwy sucharki batony energetyczne oraz apteczkę z podstawowymi lekami.
Jeśli masz w domu osoby starsze chore lub dzieci przygotuj dodatkowe koce śpiwory ciepłą odzież na wypadek awarii ogrzewania zimą. Jeśli pracujesz zdalnie i zależysz od komputera i Internetu miej plan awaryjny jak dokończyć pilne zadania w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie prądu. Właściciele firm powinni rozważyć zakup agregatów prądotwórczych zabezpieczających ciągłość działania zwłaszcza jeśli prowadzą działalność w sektorach krytycznych takich jak handel żywność usługi medyczne czy IT.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.