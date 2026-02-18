Chiny wstrzymały produkcję! Miliony Polaków poczekają na swoje zakupy znacznie dłużej.
Środa, 18 lutego 2026 roku. Jeśli w ostatnich dniach Twoje zamówienie na Shein lub Temu przestało zmieniać status, nie jesteś sam. Jak informuje Business Insider, giganci e-commerce z Chin borykają się właśnie z gigantycznym przestojem. Fabryki, które na co dzień zalewają świat tanimi tekstyliami i gadżetami, niemal całkowicie wstrzymały produkcję, a centra logistyczne pracują na ułamek swoich możliwości. Powód? Największa na świecie migracja ludności, która co roku paraliżuje globalny handel.
Chiński Nowy Rok – „Wielki Mur” dla logistyki
Powód problemów jest cykliczny, ale w 2026 roku wyjątkowo dotkliwy dla europejskich klientów. 17 lutego rozpoczęły się obchody Chińskiego Nowego Roku (Święta Wiosny). W Chinach oznacza to niemal całkowite zamarcie gospodarki na okres od 7 do nawet 14 dni. Miliony pracowników fabryk opuszczają okręgi przemysłowe, by wrócić do swoich rodzinnych domów, co sprawia, że łańcuchy dostaw Shein i Temu po prostu stają w miejscu.
Ile poczekasz na paczkę w lutym 2026?
Standardowy czas dostawy, do którego przyzwyczaiły nas platformy (ok. 10-14 dni), w tej chwili jest nierealny. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość, bo czas oczekiwania może wydłużyć się nawet trzykrotnie.
|Etap zamówienia
|Status w normalnym okresie
|Status w lutym 2026
|Kompletowanie (Produkcja)
|1-3 dni
|Wstrzymane (brak rąk do pracy)
|Wysyłka z Chin
|2-4 dni
|Opóźnienie o 7-10 dni
|Łączny czas dostawy
|ok. 2 tygodnie
|nawet do 5-6 tygodni
Shein i Temu ostrzegają: „Prosimy o wyrozumiałość”
Obie platformy już wcześniej wysyłały komunikaty do użytkowników o możliwych opóźnieniach, jednak skala tegorocznego przestoju zaskoczyła wielu kupujących. Jak podaje Business Insider, problem dotyczy nie tylko samej produkcji, ale i firm kurierskich wewnątrz Chin, które również świętują. Nawet jeśli towar jest już gotowy w magazynie, nie ma go kto dowieźć do sortowni lotniczej.
„To nie jest awaria systemu ani problem finansowy firm. To specyfika rynku azjatyckiego, o której zachodni konsument często zapomina. W 2026 roku, mimo postępującej automatyzacji, chiński przemysł wciąż stoi ludźmi, a ci właśnie świętują” – komentują analitycy rynku e-commerce.
Co możesz zrobić jako klient 18 lutego 2026?
- Sprawdź status „Processing”: Jeśli Twoje zamówienie wciąż ma ten status, oznacza to, że fabryka jeszcze go nie uszyła lub nie zapakowała.
- Unikaj zamówień „na już”: Jeśli potrzebujesz kreacji na wesele lub prezentu na początek marca, zamawianie teraz w Chinach to ogromne ryzyko.
- Wykorzystaj magazyny lokalne: Niektóre produkty na Temu są wysyłane z magazynów w Europie (np. z Niemiec lub Polski) – te dostawy powinny przebiegać bez większych zakłóceń.
