Chiny wstrzymały produkcję! Miliony Polaków poczekają na swoje zakupy znacznie dłużej.

Twoja paczka nie przychodzi? Shein i Temu mają problem. Chiny wstrzymały produkcję

Środa, 18 lutego 2026 roku. Jeśli w ostatnich dniach Twoje zamówienie na Shein lub Temu przestało zmieniać status, nie jesteś sam. Jak informuje Business Insider, giganci e-commerce z Chin borykają się właśnie z gigantycznym przestojem. Fabryki, które na co dzień zalewają świat tanimi tekstyliami i gadżetami, niemal całkowicie wstrzymały produkcję, a centra logistyczne pracują na ułamek swoich możliwości. Powód? Największa na świecie migracja ludności, która co roku paraliżuje globalny handel.

Chiński Nowy Rok – „Wielki Mur” dla logistyki

Powód problemów jest cykliczny, ale w 2026 roku wyjątkowo dotkliwy dla europejskich klientów. 17 lutego rozpoczęły się obchody Chińskiego Nowego Roku (Święta Wiosny). W Chinach oznacza to niemal całkowite zamarcie gospodarki na okres od 7 do nawet 14 dni. Miliony pracowników fabryk opuszczają okręgi przemysłowe, by wrócić do swoich rodzinnych domów, co sprawia, że łańcuchy dostaw Shein i Temu po prostu stają w miejscu.

Ile poczekasz na paczkę w lutym 2026?

Standardowy czas dostawy, do którego przyzwyczaiły nas platformy (ok. 10-14 dni), w tej chwili jest nierealny. Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość, bo czas oczekiwania może wydłużyć się nawet trzykrotnie.

Etap zamówienia Status w normalnym okresie Status w lutym 2026 Kompletowanie (Produkcja) 1-3 dni Wstrzymane (brak rąk do pracy) Wysyłka z Chin 2-4 dni Opóźnienie o 7-10 dni Łączny czas dostawy ok. 2 tygodnie nawet do 5-6 tygodni

Shein i Temu ostrzegają: „Prosimy o wyrozumiałość”

Obie platformy już wcześniej wysyłały komunikaty do użytkowników o możliwych opóźnieniach, jednak skala tegorocznego przestoju zaskoczyła wielu kupujących. Jak podaje Business Insider, problem dotyczy nie tylko samej produkcji, ale i firm kurierskich wewnątrz Chin, które również świętują. Nawet jeśli towar jest już gotowy w magazynie, nie ma go kto dowieźć do sortowni lotniczej.

„To nie jest awaria systemu ani problem finansowy firm. To specyfika rynku azjatyckiego, o której zachodni konsument często zapomina. W 2026 roku, mimo postępującej automatyzacji, chiński przemysł wciąż stoi ludźmi, a ci właśnie świętują” – komentują analitycy rynku e-commerce.

Co możesz zrobić jako klient 18 lutego 2026?