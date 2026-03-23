„Chłodna końcówka marca” i nocne przymrozki. Alerty w 13 województwach!

23 marca 2026 16:07 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mrozem, który ogarnie przeważającą część kraju. Nadchodząca noc przyniesie gwałtowny spadek temperatury, co jest efektem obecności rozległego układu wysokiego ciśnienia Max, kształtującego pogodę nad Polską i terenami na wschód od naszych granic

Fot. Pixabay

Arktyczne powietrze i spadki do -6 stopni

Eksperci nie mają wątpliwości – końcówka marca upłynie pod znakiem zimowych akcentów. Najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią na północy, wschodzie oraz południu kraju. Według oficjalnych komunikatów IMGW, temperatura powietrza w wielu miejscach spadnie do -1 stopnia, a punktowo nawet do -3 stopni Celsjusza.

Jeszcze groźniejsza sytuacja czeka właścicieli ogrodów i upraw. Przy gruncie, zwłaszcza w miejscach, gdzie wystąpią rozpogodzenia i osłabnie wiatr, termometry mogą wskazać lokalnie nawet -6 stopni Celsjusza. Żółte alerty (stopień 1) zaczną obowiązywać o godzinie 23:00 i pozostaną w mocy do godziny 7:30 we wtorek 24 marca.

Zasięg ostrzeżeń meteorologicznych

Mroźna aura obejmie aż 13 województw. Na liście regionów objętych alertami znalazły się: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz pomorskie. Niebezpiecznie będzie także w większości mazowieckiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia dotyczą również wschodniej części zachodniopomorskiego, północnej wielkopolskiego oraz centralnej i północnej części kujawsko-pomorskiego. Na południu na przymrozki muszą przygotować się mieszkańcy małopolskiego (część wschodnia i południowa), dolnośląskiego (powiaty południowe) oraz południowych krańców śląskiego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
