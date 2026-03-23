„Chłodna końcówka marca” i nocne przymrozki. Alerty w 13 województwach!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mrozem, który ogarnie przeważającą część kraju. Nadchodząca noc przyniesie gwałtowny spadek temperatury, co jest efektem obecności rozległego układu wysokiego ciśnienia Max, kształtującego pogodę nad Polską i terenami na wschód od naszych granic
Arktyczne powietrze i spadki do -6 stopni
Eksperci nie mają wątpliwości – końcówka marca upłynie pod znakiem zimowych akcentów. Najtrudniejsze warunki pogodowe wystąpią na północy, wschodzie oraz południu kraju. Według oficjalnych komunikatów IMGW, temperatura powietrza w wielu miejscach spadnie do -1 stopnia, a punktowo nawet do -3 stopni Celsjusza.
Jeszcze groźniejsza sytuacja czeka właścicieli ogrodów i upraw. Przy gruncie, zwłaszcza w miejscach, gdzie wystąpią rozpogodzenia i osłabnie wiatr, termometry mogą wskazać lokalnie nawet -6 stopni Celsjusza. Żółte alerty (stopień 1) zaczną obowiązywać o godzinie 23:00 i pozostaną w mocy do godziny 7:30 we wtorek 24 marca.
Zasięg ostrzeżeń meteorologicznych
Mroźna aura obejmie aż 13 województw. Na liście regionów objętych alertami znalazły się: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz pomorskie. Niebezpiecznie będzie także w większości mazowieckiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia dotyczą również wschodniej części zachodniopomorskiego, północnej wielkopolskiego oraz centralnej i północnej części kujawsko-pomorskiego. Na południu na przymrozki muszą przygotować się mieszkańcy małopolskiego (część wschodnia i południowa), dolnośląskiego (powiaty południowe) oraz południowych krańców śląskiego.
