Chmura pyłu nad Polską. Meteorolodzy wskazują konkretne dni
Pył znad Sahary znów dotrze do Polski i może być widoczny gołym okiem. W najbliższych dniach niebo może zmienić wygląd, a na samochodach i oknach pojawi się charakterystyczny osad. Meteorolodzy wskazują, że zjawisko obejmie dużą część kraju i miejscami będzie wyraźnie odczuwalne.
Pył saharyjski dotrze do Polski. Prognozy wskazują na wysokie stężenia
Pył saharyjski zacznie napływać do Polski we wtorek 14 kwietnia. Przemieści się od południowego zachodu w kierunku północnym i wschodnim, obejmując kolejne regiony kraju. Już do południa chmura może być obecna m.in. nad Dolnym Śląskiem, Opolszczyzną, Śląskiem, Małopolską, a także Ziemią Lubuską i Pomorzem Zachodnim.
Najwyższe stężenia prognozowane są początkowo na Dolnym Śląsku, szczególnie w rejonach przy granicy z Czechami. Wartości mogą tam sięgać nawet około 170 mikrogramów na metr sześcienny. W kolejnych godzinach chmura przesunie się dalej w głąb kraju, obejmując m.in. Wielkopolskę i województwo łódzkie. W środę strefa największych stężeń znajdzie się nad Małopolską, gdzie lokalnie wartości mogą przekroczyć 180 mikrogramów na metr sześcienny.
Pył dotrze również do innych regionów, takich jak Podkarpacie, Kujawy, Mazowsze czy Lubelszczyzna, choć w nieco niższych stężeniach. Zjawisko będzie stopniowo słabnąć w drugiej części dnia.
A significant amount of Saharan dust will spread into Europe over the next two days. 🏜️🧐 It will reach far to the north as well (see the concentration in the video at 10 meters above the ground; at higher altitudes, the amount will be even greater). The sky will therefore appear… pic.twitter.com/iRcqL8ktSn
— Ventusky (@Ventuskycom) April 13, 2026
Jakie skutki może przynieść pył saharyjski
Obecność pyłu w atmosferze może prowadzić do powstawania charakterystycznych chmur o ziarnistej strukturze. Zjawisko bywa widoczne także na powierzchniach, na których osiadają drobiny.
Pył może pokrywać samochody, okna oraz inne elementy znajdujące się na zewnątrz. W niektórych przypadkach może również wpływać na jakość powietrza.
Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim możliwe pogorszenie komfortu w najbliższych dniach.
W praktyce warto zwrócić uwagę na:
- osadzanie się pyłu na samochodach i powierzchniach,
- możliwy wpływ na jakość powietrza,
- dyskomfort u osób z problemami układu oddechowego.
Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie długiego przebywania na zewnątrz w okresie najwyższych stężeń.
Pył saharyjski ponownie dotrze nad Polskę i obejmie dużą część kraju. Najwyższe stężenia prognozowane są na południu, jednak zjawisko będzie odczuwalne również w innych regionach. Choć nie jest to sytuacja nadzwyczajna, może wpłynąć na komfort życia i jakość powietrza.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.