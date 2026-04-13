Chmura pyłu nad Polską. Meteorolodzy wskazują konkretne dni

13 kwietnia 2026 12:02 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Pył znad Sahary znów dotrze do Polski i może być widoczny gołym okiem. W najbliższych dniach niebo może zmienić wygląd, a na samochodach i oknach pojawi się charakterystyczny osad. Meteorolodzy wskazują, że zjawisko obejmie dużą część kraju i miejscami będzie wyraźnie odczuwalne.

Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Pył saharyjski dotrze do Polski. Prognozy wskazują na wysokie stężenia

W najbliższych dniach nad Polskę dotrze chmura pyłu saharyjskiego. Meteorolodzy prognozują, że zjawisko obejmie znaczną część kraju i może być szczególnie odczuwalne w niektórych regionach.

Pył saharyjski zacznie napływać do Polski we wtorek 14 kwietnia. Przemieści się od południowego zachodu w kierunku północnym i wschodnim, obejmując kolejne regiony kraju. Już do południa chmura może być obecna m.in. nad Dolnym Śląskiem, Opolszczyzną, Śląskiem, Małopolską, a także Ziemią Lubuską i Pomorzem Zachodnim.

Najwyższe stężenia prognozowane są początkowo na Dolnym Śląsku, szczególnie w rejonach przy granicy z Czechami. Wartości mogą tam sięgać nawet około 170 mikrogramów na metr sześcienny. W kolejnych godzinach chmura przesunie się dalej w głąb kraju, obejmując m.in. Wielkopolskę i województwo łódzkie. W środę strefa największych stężeń znajdzie się nad Małopolską, gdzie lokalnie wartości mogą przekroczyć 180 mikrogramów na metr sześcienny.

Pył dotrze również do innych regionów, takich jak Podkarpacie, Kujawy, Mazowsze czy Lubelszczyzna, choć w nieco niższych stężeniach. Zjawisko będzie stopniowo słabnąć w drugiej części dnia.

Jakie skutki może przynieść pył saharyjski

Obecność pyłu w atmosferze może prowadzić do powstawania charakterystycznych chmur o ziarnistej strukturze. Zjawisko bywa widoczne także na powierzchniach, na których osiadają drobiny.

Pył może pokrywać samochody, okna oraz inne elementy znajdujące się na zewnątrz. W niektórych przypadkach może również wpływać na jakość powietrza.

Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim możliwe pogorszenie komfortu w najbliższych dniach.

W praktyce warto zwrócić uwagę na:

  • osadzanie się pyłu na samochodach i powierzchniach,
  • możliwy wpływ na jakość powietrza,
  • dyskomfort u osób z problemami układu oddechowego.

Osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie długiego przebywania na zewnątrz w okresie najwyższych stężeń.

Pył saharyjski ponownie dotrze nad Polskę i obejmie dużą część kraju. Najwyższe stężenia prognozowane są na południu, jednak zjawisko będzie odczuwalne również w innych regionach. Choć nie jest to sytuacja nadzwyczajna, może wpłynąć na komfort życia i jakość powietrza.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna