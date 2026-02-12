Chmury nie odpuszczą. Piątek przyniesie aurę, która może pokrzyżować plany
Noc z czwartku na piątek oraz cały piątek, 13 lutego, upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, opadów deszczu i deszczu ze śniegiem oraz lokalnych mgieł. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, warunki na drogach mogą być trudne i śliskie.
Pogoda na piątek, 13.02. Pochmurna noc, opady i mgły. Rano możliwa śliskość
Najbliższa noc oraz piątek przyniosą w Polsce typowo zimowo-przejściową aurę. Dominować będzie duże zachmurzenie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami także gęste mgły. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w nocy i w godzinach porannych.
Pogoda w nocy z czwartku na piątek
Noc w większości kraju zapowiada się pochmurna. Przejściowe przejaśnienia możliwe będą głównie na południowym wschodzie. Na północy wystąpią okresami umiarkowane opady deszczu ze śniegiem, lokalnie o charakterze marznącym. W pozostałych regionach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki.
Na północy kraju prognozowane są również silne zamglenia i mgły, które mogą znacznie ograniczać widzialność. Temperatura minimalna wyniesie od około -1 do 1 stopnia Celsjusza na północy, 2–3 stopnie w centrum oraz 4–5 stopni na południu. Wiatr będzie zmienny – na wschodzie słaby i umiarkowany, na zachodzie umiarkowany do dość silnego, a w górach porywy mogą sięgać 60 km/h.
Pogoda na piątek, 13 lutego
W ciągu dnia nadal dominować będzie zachmurzenie. W centrum i na południu możliwe będą słabe opady deszczu lub mżawki. Na północy kraju okresami wystąpią umiarkowane opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Przejaśnienia pojawią się jedynie lokalnie, głównie na południu i południowym wschodzie.
Rano w wielu regionach mogą utrzymywać się mgły i zamglenia. Na północy drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0–1 stopnia na Pomorzu Gdańskim, przez 4–6 stopni w centrum kraju, do 8–10 stopni na południu. Wiatr będzie zmienny, umiarkowany do dość silnego, a nad morzem okresami silny.
Warunki biometeorologiczne
Wilgotność powietrza osiągnie poziom od 70 do 95 procent. Na północy odczuwalne będzie chłodno, w centrum kraju warunki termiczne będą bardziej komfortowe, natomiast na południu możliwe odczucie ciepła. Biomet prognozowany jest jako niekorzystny, co może wpływać na gorsze samopoczucie.
Prognoza dla Warszawy
W Warszawie noc będzie pochmurna, z opadami słabego deszczu lub mżawki. Wystąpią zamglenia oraz okresami mgła. Temperatura minimalna wyniesie około 2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie około północy osiągnie 971 hPa.
W piątek mieszkańców stolicy czeka pochmurny dzień ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura maksymalna wyniesie około 5 stopni. Wiatr południowo-zachodni i zachodni będzie umiarkowany, pod koniec dnia okresami dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie około 973 hPa.
Nocne i poranne opady, niska temperatura oraz mgły mogą powodować trudne warunki na drogach. Szczególnie na północy kraju możliwe jest lokalne oblodzenie nawierzchni. Warto zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków pogodowych.
