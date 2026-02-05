Ciało 18-letniej Emilii wyłowione z rzeki. Tragiczny finał poszukiwań

5 lutego 2026 13:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Nadzieja umiera ostatnia, ale dziś zgasła definitywnie. Kilkudniowa walka z czasem i niepewnością zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. W czwartek przed południem służby ratunkowe wyłowiły z rzeki ciało młodej kobiety. Policja potwierdza: to poszukiwana od początku tygodnia 18-letnia Emilia. Na miejscu pracują prokuratorzy, którzy próbują odtworzyć ostatnie chwile życia nastolatki.

Fot. Archiwum prywatne

Druzgocące odkrycie w rzece Łydynia

Czwartek, 5 lutego 2026 roku, zapisze się w pamięci mieszkańców powiatu ciechanowskiego jako dzień żałoby. Około godziny 11:30 w miejscowości Targonie służby natrafiły na ludzkie zwłoki. Ciało znajdowało się w nurcie rzeki Łydynia.

Makabrycznego odkrycia dokonali specjaliści z Wodnej Służby Ratowniczej z Wrocławia, którzy przybyli na miejsce, by wesprzeć lokalne jednostki w przeczesywaniu trudnego, wodnego terenu. Identyfikacja potwierdziła to, czego wszyscy się obawiali – odnaleziona osoba to 18-letnia Emilia, która zaginęła trzy dni wcześniej.

Telefon przy moście był kluczem

Dramat rodziny rozpoczął się 2 lutego, kiedy nastolatka wyszła z domu i zerwała kontakt z bliskimi. Przez pierwsze doby akcja poszukiwawcza obejmowała szeroki teren, a policja apelowała o pomoc do mieszkańców.

Przełom w śledztwie nastąpił wczoraj, w środę 4 lutego. W rejonie mostu nad rzeką odnaleziono telefon komórkowy należący do zaginionej. To znalezisko drastycznie zawęziło obszar poszukiwań i skierowało uwagę służb bezpośrednio na koryto rzeki. Niestety, ten trop okazał się trafny.

Co dalej? Prokurator bada sprawę

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie oficjalnie zakończyła poszukiwania, dziękując wszystkim zaangażowanym za pomoc. Teraz inicjatywę przejmują śledczy.

  • Śledztwo: Na miejscu zdarzenia trwają czynności pod ścisłym nadzorem prokuratora. Zabezpieczane są ślady, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń.
  • Sekcja zwłok: Kluczowa będzie autopsja, która odpowie na pytanie o bezpośrednią przyczynę śmierci oraz pomoże ustalić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie.

Ważna informacja:
Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. Ze względu na dobro śledztwa i uszanowanie prywatności rodziny, służby nie udzielają na ten moment bardziej szczegółowych informacji.

