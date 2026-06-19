Ciało mężczyzny w jeziorku na warszawskim Gocławiu. Policja i prokurator ustalają okoliczności
W piątek rano w Parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu przechodzień zauważył ciało unoszące się na wodzie. Na miejsce skierowano straż pożarną i policję. Sprawą zajmuje się prokurator.
Co wiadomo o zdarzeniu
Zgłoszenie wpłynęło do służb kilka minut po godzinie 7:00 – osoba przechodząca w pobliżu zbiornika zauważyła ciało w wodzie i zaalarmowała odpowiednie służby. Jak przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, na miejsce wezwano straż pożarną, która wyłowiła ciało mężczyzny i przekazała je policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i przystąpili do oględzin pod nadzorem prokuratora.
Przy zmarłym znaleziono dokument tożsamości wystawiony na 49-letniego mężczyznę. Tożsamość jest obecnie potwierdzana przez śledczych – to standardowa procedura w takich przypadkach, niezależna od tego, czy dokumenty przy ciele wzbudzają wątpliwości.
Na obecnym etapie postępowania nie wiadomo, jak długo ciało znajdowało się w wodzie, ani jakie były okoliczności zdarzenia. Policja będzie ustalać, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Ciało zostanie przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone badania mające ustalić przyczynę śmierci.
Park nad Balatonem – popularne miejsce rekreacji na Gocławiu
Park nad Balatonem, położony między ulicami Generała Abrahama i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc rekreacyjnych w tej części Pragi-Południe. Otwarty w 2010 roku, zajmuje ponad 7 hektarów, a jego centralnym punktem jest sztuczny zbiornik wodny, znany mieszkańcom jako Balaton. To miejsce codziennych spacerów, popularne wśród rodzin z dziećmi, biegaczy i osób wypoczywających nad wodą – park znajduje się też w pobliżu szkoły, więc o tej godzinie w okolicy bywają uczniowie idący na zajęcia.
To nie pierwszy przypadek, gdy z tego zbiornika wyłowiono ciało. W grudniu 2025 roku z Jeziorka Gocławskiego wyłowiono ciało innego mężczyzny – reanimacja przeprowadzona przez ratowników wówczas nie powiodła się
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.