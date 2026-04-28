Cicha rewolucja na warszawskich stacjach! Od 1 maja tankujesz zupełnie inne paliwo, sprawdź, dlaczego to kluczowe?
Większość warszawiaków kojarzy majówkę z wymianą opon na letnie, ale mało kto wie, że identyczna zmiana zachodzi właśnie w samym sercu naszych silników. Od 1 maja na stacjach paliw w stolicy i całym kraju pojawia się benzyna o zmienionych parametrach. Sprawdź, czym różni się „letnia” mieszanka od tej, którą tankowałeś zimą i dlaczego zignorowanie tej wiedzy może wpłynąć na sprawność Twojego auta w upalne dni na trasie S8 czy w korkach na Puławskiej.
Warszawa przygotowuje się do sezonu letniego, a wraz z nią polskie rafinerie. Jak wynika z analizy serwisu Forsal, 1 maja to ustawowa data graniczna, po której benzyna przejściowa musi zostać ostatecznie zastąpiona letnią. Dla kierowców krążących po stołecznych ulicach ta zmiana jest niemal niewidoczna na pylonach, ale fundamentalna pod maską. Chodzi o parametr, który w zimie ułatwiał rozruch pod blokiem na Ursynowie, a latem mógłby stać się przyczyną poważnych kłopotów.
Lotność benzyny, parametr, który zmienia się wraz z pogodą
Kluczową różnicą między paliwem zimowym a letnim jest tzw. prężność par, czyli potocznie mówiąc – lotność. Benzyna zimowa musi być bardziej lotna, aby silnik łatwiej „zaskoczył” przy ujemnych temperaturach. Jednak gdy nad Warszawę nadciągną pierwsze majowe upały, tak wysoka lotność stałaby się niebezpieczna. W wysokich temperaturach paliwo o parametrach zimowych mogłoby parować zbyt intensywnie, tworząc korki parowe w układzie paliwowym, co skutkuje dławieniem się silnika lub problemami z ponownym uruchomieniem auta po krótkim postoju pod centrum handlowym.
Letnia mieszanka, dostępna od maja, charakteryzuje się znacznie mniejszą lotnością. Dzięki temu proces spalania w wysokich temperaturach jest stabilny, a kierowcy mogą bez obaw stać w rozgrzanych korkach na Moście Łazienkowskim bez ryzyka nagłego zgaśnięcia jednostki napędowej. To fizykochemiczne dostosowanie, które chroni współczesne, precyzyjne układy wtryskowe.
Nie tylko benzyna. Co z dieslem i LPG w Warszawie?
Artykuł Forsal przypomina, że choć majowa zmiana dotyczy głównie benzyny, to proces sezonowości objął już wcześniej inne paliwa. Olej napędowy w wersji letniej pojawia się na stacjach zazwyczaj już w połowie kwietnia, ponieważ diesel jest najbardziej wrażliwy na gęstnienie i mętnienie. Również mieszanki LPG ulegają zmianie – w wersji letniej proporcja propanu do butanu jest inna niż zimą, co pozwala na optymalizację ciśnienia w zbiorniku przy rosnących temperaturach otoczenia.
Dla mieszkańców Warszawy, którzy planują dalekie trasy majówkowe z Lotniska Chopina czy wyjazdy w stronę Mazur, informacja o letnim paliwie to gwarancja, że samochód poradzi sobie z nagłym skokiem temperatur. Warto jednak pamiętać, że proces wymiany paliwa w zbiornikach stacji trwa kilka dni, dlatego pełne parametry „letnie” paliwo zyskuje zazwyczaj właśnie w pierwszych dniach maja.
Eksperci radzą: paliwo letnie to oszczędność
Warto wiedzieć, że letnia benzyna jest nie tylko bezpieczniejsza dla silnika w upały, ale w pewnych warunkach może sprzyjać nieco niższemu zużyciu paliwa. Mniejsza skłonność do parowania oznacza mniej strat surowca „wypuszczanego” przez systemy odpowietrzania zbiornika. Dla warszawskiego kierowcy, przy obecnych cenach na stacjach, każda kropla paliwa, która zostaje w baku, jest na wagę złota. Tankując od 1 maja, masz pewność, że wlewasz do baku produkt idealnie skrojony pod nadchodzący sezon.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz obowiązujących rozporządzeń dotyczących jakości paliw w Polsce (kwiecień 2026).
