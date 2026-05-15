Cichy nalot na polskie posesje. Drony już skanują działki, a urzędy żądają pieniędzy za 5 lat wstecz
Coraz więcej właścicieli domów w Polsce znajduje w skrzynkach niepokojące pisma z urzędów. W środku często znajduje się zdjęcie działki wykonane z góry, zaznaczony czerwonym kolorem budynek i wezwanie do wyjaśnień. Gminy rozpoczęły szeroko zakrojoną kontrolę nieruchomości, wykorzystując ortofotomapy, dane geodezyjne, a nawet drony wyposażone w kamery termowizyjne.
Wystarczy jedna rozbieżność między deklaracją podatkową a tym, co widać na zdjęciach lotniczych, by urząd naliczył zaległy podatek nawet za 5 lat wstecz – razem z wysokimi odsetkami.
Urzędy ruszyły po pieniądze
Samorządy w całej Polsce szukają dodatkowych wpływów do budżetów. Rosnące koszty energii, transportu i oświaty sprawiły, że gminy zaczęły dokładniej przyglądać się nieruchomościom mieszkańców.
Pomogły też nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku. Zmienione definicje budynków i budowli dały urzędom nowe możliwości podważania starych deklaracji podatkowych.
Dodatkowo samorządy dostały dostęp do nowych źródeł danych i coraz częściej wykorzystują cyfrowe narzędzia do automatycznego wykrywania niezgodności.
Algorytm porównuje zdjęcia z deklaracją
Dziś kontrola często zaczyna się nie od wizyty urzędnika, ale od analizy komputerowej.
System porównuje dane z deklaracji podatkowych z aktualnymi ortofotomapami i zdjęciami satelitarnymi. Jeśli na działce widać garaż, zabudowany taras, wiatę albo rozbudowane poddasze, których nie ma w dokumentach, nieruchomość trafia na listę do sprawdzenia.
Każda taka różnica oznaczana jest jako potencjalna „anomalia podatkowa”.
W wielu przypadkach urzędnicy korzystają też z dronów.
Drony widzą więcej niż właścicielom się wydaje
Nowoczesne urządzenia wyposażone są w kamery termowizyjne i skanery 3D. Zimą potrafią wykryć, czy poddasze formalnie zgłoszone jako nieużytkowe jest ogrzewane. Jeśli emituje ciepło, urząd może uznać, że jest użytkowane i naliczyć wyższy podatek.
Skanery LiDAR pozwalają z kolei dokładnie odtworzyć bryłę budynku bez wchodzenia na posesję.
Samorządy przekonują, że takie działania szybko się zwracają. W wielu miastach odzyskane zaległości liczone są już w milionach złotych.
Najczęściej wykrywane są garaże i zabudowane tarasy
Urzędy najczęściej znajdują:
- niezgłoszone garaże,
- zaadaptowane poddasza,
- zabudowane tarasy i ogrody zimowe,
- dobudowane ganki,
- wiaty i budynki gospodarcze,
- utwardzone powierzchnie podlegające opłatom retencyjnym.
Problemem dla wielu właścicieli okazują się też garaże blaszane. Po zmianach przepisów znaczenie ma nawet to, czy obiekt ma fundament.
Warszawa pod szczególną obserwacją
Stolica należy do miast posiadających jedne z najdokładniejszych danych przestrzennych w kraju. Warszawski geoportal regularnie aktualizuje ortofotomapy i pozwala porównywać je z ewidencją budynków praktycznie automatycznie.
Najbardziej narażone na kontrole są dzielnice z intensywną zabudową jednorodzinną, takie jak Wawer, Białołęka, Wesoła, Wilanów czy Rembertów.
To właśnie tam przez lata powstawały garaże, zabudowy tarasów i poddasza adaptowane bez aktualizacji deklaracji podatkowych.
Kwoty potrafią zaskoczyć
Różnice w podatku są ogromne. W Warszawie w 2026 roku stawka dla budynków mieszkalnych wynosi maksymalnie 1,19 zł za m², ale dla budynków „pozostałych”, takich jak garaże wolnostojące, już 11,48 zł za m².
Niezgłoszony garaż o powierzchni 50 m² może oznaczać kilka tysięcy złotych zaległości po doliczeniu odsetek za 5 lat.
Do tego dochodzą odsetki sięgające obecnie 14,5 proc. rocznie.
Urząd może wrócić nawet po latach
Samorządy coraz częściej zamiast pełnych kontroli podatkowych prowadzą tzw. czynności sprawdzające. Są szybsze i mogą być wszczynane wielokrotnie.
Eksperci ostrzegają, że brak reakcji na wezwanie urzędu może skończyć się decyzją podatkową i egzekucją komorniczą.
Dlatego właściciele nieruchomości powinni samodzielnie sprawdzić, czy ich deklaracje zgadzają się ze stanem faktycznym.
Co to oznacza dla Ciebie?
W praktyce wielu właścicieli domów może dowiedzieć się o problemie dopiero po otrzymaniu wezwania z urzędu. Tymczasem eksperci radzą, by wcześniej samodzielnie sprawdzić swoją nieruchomość na geoportalu i porównać obrysy budynków z rzeczywistą zabudową działki.
Dobrowolna korekta deklaracji może pozwolić uniknąć dodatkowych kar skarbowych.
Bo dziś gminy coraz rzadziej chodzą od domu do domu. Wystarczy kilka kliknięć, zdjęcie z drona i algorytm, który nie przeoczy nawet niewielkiej dobudówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.