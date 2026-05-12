Cichy podatek uderza w właścicieli. Nawet zwykłe ogrodzenie może kosztować fortunę

12 maja 2026 21:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zmiany, które weszły w życie niedawno, zaczynają realnie uderzać w właścicieli nieruchomości. To, co do tej pory było traktowane jako drobna infrastruktura, dziś może oznaczać wyraźnie wyższe rachunki. Chodzi m.in. o ogrodzenia.

Dom z eleganckim ogrodzeniem. Fot. Shutterstock.

Przepisy już działają, skutki dopiero teraz widać

Nowe regulacje obowiązują od początku 2025 roku. Przez wiele miesięcy pozostawały jednak głównie teorią. Teraz sytuacja się zmienia – sądy zaczynają wydawać pierwsze wyroki.

I nie są to dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Coraz częściej potwierdzana jest interpretacja, że różne elementy infrastruktury mogą być traktowane jako budowle. To automatycznie oznacza wyższy podatek.

Kluczowa zmiana: jak liczy się podatek

Największa różnica dotyczy sposobu naliczania opłat. W przypadku budynków podatek zależy od powierzchni i stawek ustalanych przez gminę.

Ale przy budowlach działa zupełnie inna zasada. Tu obowiązuje stawka procentowa – 2 proc. wartości obiektu. W praktyce to może oznaczać znacznie wyższe koszty.

Nawet ogrodzenie może być „budowlą”

To właśnie ta interpretacja budzi największe emocje. Z najnowszych rozstrzygnięć wynika, że do kategorii budowli mogą trafić m.in.:

  • ogrodzenia, nawet niższe niż 2,20 m,
  • transformatory i instalacje techniczne,
  • centrale wentylacyjne,
  • zbiorniki i węzły cieplne.

To oznacza, że elementy, które wcześniej były traktowane jako coś „pomocniczego”, dziś mogą znacząco podnieść wysokość podatku.

Sądy już zajęły stanowisko

Spory wokół nowych przepisów szybko trafiły do sądów administracyjnych. Pierwsze wyroki w większości przypadków potwierdzają szeroką interpretację nowych zasad.

To oznacza, że fiskus może mieć mocne argumenty w sporach z przedsiębiorcami. Warto jednak pamiętać, że wiele spraw nie jest jeszcze zakończonych prawomocnie.

Decyzja zapadnie wyżej

Ostateczne słowo najprawdopodobniej będzie należeć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To on rozstrzygnie, jak dokładnie należy interpretować nowe przepisy.

Do tego czasu właściciele nieruchomości muszą działać w niepewności.

Co to oznacza w praktyce

Największy problem to zmiana sposobu liczenia podatku. Jeśli dany element zostanie uznany za budowlę, opłata przestaje być „symboliczna”.

Zamiast niewielkiej kwoty zależnej od powierzchni pojawia się procent od wartości. A to już może oznaczać realne, odczuwalne koszty.

W efekcie nawet zwykłe ogrodzenie może przestać być tylko dodatkiem do działki – i zacząć być źródłem dodatkowego obciążenia.

