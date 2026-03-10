Cichy pożeracz prądu w domu. Ten sprzęt może podnieść rachunki nawet o setki złotych
Wiele osób szuka sposobów na obniżenie rachunków za energię. Tymczasem w wielu domach działa urządzenie, które zużywa ogromne ilości prądu i może znacząco podbijać miesięczne opłaty. Eksperci ostrzegają, że w jednym cyklu pracy pobiera tyle energii, co nawet kilkadziesiąt lodówek jednocześnie.
Wysokie rachunki za prąd mogą więc wynikać nie tylko z podwyżek cen energii, ale również z codziennego korzystania z najbardziej energochłonnych sprzętów.
Niepozorne urządzenia też pobierają prąd
Wielu użytkowników obawia się pozostawiania ładowarek w gniazdku. Rzeczywiście zużywają one niewielką ilość energii w trybie czuwania, jednak koszty są stosunkowo małe.
Przykładowo ładowarka o mocy 90 W pozostawiona w kontakcie przez cały rok zużyje energię wartą około 6 zł. W przypadku słabszych ładowarek koszt będzie jeszcze niższy.
Mimo to eksperci zalecają odłączanie nieużywanych urządzeń. Starszy sprzęt elektryczny może bowiem stwarzać ryzyko zwarcia lub pożaru, zwłaszcza gdy pozostaje długo pod napięciem.
Sprzęty, które najbardziej podnoszą rachunki
Największe zużycie energii w gospodarstwach domowych generują urządzenia grzewcze. Do najbardziej energochłonnych należą między innymi:
-
czajnik elektryczny
-
piekarnik
-
pralka
-
płyta indukcyjna
Przykładowo czajnik używany codziennie może generować około 135 zł kosztów rocznie, a lodówka działająca bez przerwy około 170 zł rocznie.
Największy pożeracz energii w kuchni
Jednym z najbardziej prądożernych urządzeń w domu jest piekarnik elektryczny. Sprzęt o mocy około 2500 W używany codziennie przez pół godziny może zużyć nawet 365 kWh energii rocznie, co przekłada się na rachunek przekraczający 200 zł rocznie.
W trakcie pracy piekarnik pobiera ogromną ilość energii. W jednym cyklu zużywa jej tyle, ile dziesiątki lodówek działających w tym samym czasie.
Jeszcze więcej energii może zużywać płyta indukcyjna. Przy codziennym gotowaniu przez godzinę rachunki za prąd mogą wzrosnąć nawet o około 550 zł rocznie.
Co to oznacza dla domowych budżetów
W czasach rosnących cen energii takie zużycie prądu może mieć poważne konsekwencje dla domowych finansów. W wielu gospodarstwach to właśnie sprzęty kuchenne odpowiadają za dużą część rachunku za energię.
Eksperci radzą, aby ograniczać czas korzystania z najbardziej energochłonnych urządzeń, korzystać z trybów oszczędzania energii oraz unikać pozostawiania sprzętu w trybie czuwania, jeśli nie jest potrzebny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.