Cichy złodziej z Twojego portfela w kuchni. To urządzenie pożera prąd za 551 zł rocznie
Większość z nas, walcząc z wysokimi rachunkami, obsesyjnie gasi światło lub rzadziej uruchamia pralkę, zupełnie nie dostrzegając prawdziwego lidera zużycia energii. Najnowsze badania obalają mity: to nie lodówka ani zmywarka są winne drożyzny, lecz urządzenie, które uchodzi za symbol nowoczesności i oszczędności czasu. Okazuje się, że aż 65% Polaków żyje w błędzie, nie zdając sobie sprawy, że ich elegancki sprzęt kuchenny generuje koszty trzykrotnie wyższe niż pracująca całą dobę chłodziarka. Każdego roku przez to jedno niedopatrzenie z Twojego konta może znikać nawet 551 zł.
Wyniki Ogólnopolskiego EkoTestu przeprowadzonego przez Wirtualną Polskę są bezlitosne dla naszej wiedzy o domowym AGD. Podczas gdy większość ankietowanych za „złodzieja prądu” uznała suszarkę bębnową, rzeczywistym królem rankingu okazała się płyta indukcyjna. Choć proces gotowania na niej jest błyskawiczny, to intensywność poboru mocy sprawia, że każda minuta spędzona przy „garach” jest wymierna w twardej walucie.
Matematyka Twojej kuchni: Ile naprawdę kosztuje indukcja?
Zrozumienie skali zużycia energii przez płytę indukcyjną pozwala realnie spojrzeć na budżet domowy w 2026 roku.
Trzykrotna przebitka: Płyta indukcyjna potrzebuje znacznie więcej energii niż lodówka czy zmywarka, co dla wielu użytkowników jest kompletnym zaskoczeniem.
Kosztowna godzina: Codzienne przygotowywanie posiłków przez zaledwie 60 minut podnosi Twoje rachunki o około 1,51 zł każdego dnia.
Roczny bilans: Średnie zużycie tego urządzenia to około 1200 kWh, co przekłada się na wydatek rzędu 551 zł rocznie.
Potęga mocy: Popularne modele dysponują mocą do 3000 W na jedno pole; przy włączeniu kilku palników jednocześnie pobór energii staje się gigantyczny.
Błędne przekonania Polaków: Kto jest winny?
W badaniu WP tylko co trzecia osoba poprawnie wskazała lidera zużycia energii w domu.
- Mit suszarki:** Większość Polaków niesłusznie obwinia suszarkę do ubrań o najwyższe faktury.
- Niedoceniana zmywarka:** Zaledwie 10% respondentów uznało zmywarkę za prądożerną, co akurat jest bliskie prawdzie – wypada ona w rankingu znacznie korzystniej niż indukcja.
- Wpływ na bon energetyczny:** W 2026 roku świadomość zużycia jest kluczowa przy składaniu oświadczeń o bon energetyczny i planowaniu oszczędności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.