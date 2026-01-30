Ciemności spowiją niebo nad Polską. Znamy datę
Miłośnicy astronomii mogą już odliczać dni w kalendarzu. Sierpień 2026 roku przyniesie wydarzenie, które na kilka chwil wstrzyma oddech milionów Europejczyków. Choć do całkowitego zniknięcia tarczy słonecznej dojdzie nad Półwyspem Iberyjskim, mieszkańcy Polski również będą świadkami niezwykłego, kosmicznego pokazu, jakiego nie widzieliśmy od lat.
Natura potrafi przypomnieć o swojej potędze w najmniej oczekiwanym momencie. Już za kilkanaście miesięcy, w środku lata, rutyna słonecznego dnia zostanie przerwana przez mechanikę nieba. 12 sierpnia 2026 roku dojdzie do zjawiska, które od starożytności budziło w ludziach lęk i fascynację.
Kiedy Księżyc znajdzie się idealnie na linii między Ziemią a Słońcem, dzień gwałtownie przygaśnie. Nawet osoby, które na co dzień nie patrzą w niebo, odczują tę zmianę. Światło stanie się nienaturalne, temperatura powietrza może spaść o kilka stopni, a zwierzęta często reagują na ten moment dezorientacją, przygotowując się do snu w środku dnia.
Hiszpania stolicą ciemności, Polska w strefie cienia
To astronomiczne widowisko będzie miało różny przebieg w zależności od miejsca obserwacji. Największymi szczęściarzami okażą się mieszkańcy i turyści przebywający w Hiszpanii. Pas całkowitego zaćmienia, gdzie Słońce zniknie w 100 procentach, przetnie między innymi Bilbao, Saragossę, Walencję oraz popularną Majorkę. Spektakularne widoki czekają także obserwatorów na Islandii i Grenlandii.
W Polsce zjawisko będzie miało charakter głębokiego zaćmienia częściowego. Oznacza to, że Słońce nie zgaśnie całkowicie, ale zostanie przysłonięte przez Księżyc w bardzo dużym stopniu. Srebrny Glob „nadgryzie” słoneczną tarczę, zamieniając ją w wąski rogal. Co ważne, zjawisko to nastąpi w godzinach wieczornych, gdy Słońce będzie już nisko nad horyzontem. To stworzy niepowtarzalną scenerię do zdjęć i obserwacji, pod warunkiem bezchmurnego nieba.
Kosmiczna precyzja
Zaćmienia Słońca to gra cieni trzech ciał niebieskich. Wyróżniamy ich kilka rodzajów:
-
Całkowite: Gdy Księżyc idealnie zakrywa całą tarczę Słońca, odsłaniając jego koronę.
-
Częściowe: Gdy satelita przysłania tylko fragment gwiazdy.
-
Obrączkowe: Gdy Księżyc znajduje się zbyt daleko od Ziemi, by zakryć Słońce w całości, tworząc na niebie „ognisty pierścień”.
Sierpniowe wydarzenie z 2026 roku będzie o tyle wyjątkowe, że w naszej części Europy zaćmienia o tak dużej fazie (stopniu zakrycia) zdarzają się niezwykle rzadko.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Choć do wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, warto wiedzieć, jak bezpiecznie przygotować się do obserwacji, by nie stracić wzroku.
1. Nigdy nie patrz w Słońce „gołym okiem” To najważniejsza zasada. Nawet gdy Słońce jest w dużej części zasłonięte, jego promieniowanie może trwale uszkodzić siatkówkę oka. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne to za mało.
2. Zaopatrz się w folię Baadera Już teraz warto pomyśleć o zakupie specjalnych okularów zaćmieniowych lub folii mylarowej (ND 5.0). To koszt rzędu kilkunastu złotych, a daje gwarancję bezpiecznej obserwacji. Pamiętaj, by nie używać do tego celu przydymionych szkiełek, klisz rentgenowskich czy płyt CD – nie chronią one przed promieniowaniem UV.
3. Zaplanuj urlop Skoro zaćmienie wypadnie 12 sierpnia, w szczycie sezonu wakacyjnego, może warto rozważyć wycieczkę na południe Europy? Hiszpania będzie w tym czasie oblegana przez astroturystów z całego świata, więc rezerwacje hoteli na trasie cienia warto zrobić z dużym wyprzedzeniem.
4. Przygotuj aparat Ponieważ w Polsce zjawisko będzie widoczne nisko nad horyzontem, będzie to gratka dla fotografów. Słońce w formie sierpa zachodzące za budynkami lub drzewami to kadr, który zdarza się raz na kilkanaście lat.
