Ciepło dłużej utrzyma się w mieszkaniu, a Ty wydasz grosze. Ten sposób wymaga jedynie kilku złotych
Kaloryfer jest ciepły, ale w mieszkaniu co jakiś czas czuć nieprzyjemny podmuch? Zanim podkręcisz ogrzewanie, sprawdź jedną rzecz. Podstawowe materiały do naprawienia problemu kosztują kilka złotych, ale skuteczność zależy od znalezienia przyczyny.
Tani sposób na przeciąg zaczyna się od znalezienia szczeliny
Nieszczelność przy zamkniętym oknie oznacza niekontrolowany przepływ powietrza. Przy chłodnej, wietrznej pogodzie może być szczególnie odczuwalna w pobliżu parapetu, biurka czy kanapy stojącej przy oknie. Ogrzewanie dostarcza wówczas ciepło, a część efektu tracimy przez niepożądany przewiew. Usunięcie takiej szczeliny może poprawić komfort i ograniczyć zapotrzebowanie na ogrzewanie. Energy Saving Trust zalicza zabezpieczanie przed przeciągami do sposobów ograniczania strat energii. Warunkiem jest jednak uszczelnianie miejsc przypadkowego przepływu, przy jednoczesnym zachowaniu potrzebnej wentylacji mieszkania.
Najpierw warto ustalić, skąd dokładnie dochodzi chłód. Samo zimno odczuwane w pobliżu szyby nie przesądza jeszcze o uszkodzeniu uszczelki. Problem może dotyczyć izolacyjności przeszklenia, połączenia ramy ze ścianą albo niedostatecznego docisku skrzydła. W pierwszej kolejności obejrzyj więc miejsca, w których ruchoma część okna styka się z ramą. Stwardniała, popękana lub wyraźnie odkształcona uszczelka jest ważną wskazówką. Jeśli natomiast klamka pracuje ciężko, skrzydło ociera o ramę lub trzeba je podnosić, żeby zamknąć okno, dodatkowa taśma nie usunie przyczyny. Takie objawy przemawiają za sprawdzeniem okuć i ustawienia skrzydła.
Do prostego sprawdzenia wystarczą dłoń i kartka
W chłodniejszy, wietrzny dzień przesuń dłonią wzdłuż obwodu zamkniętego okna i sprawdź, czy w konkretnym miejscu wyczuwasz ruch powietrza. Pomocniczo można wykorzystać kartkę włożoną między skrzydło a ramę, a następnie zamknąć okno i delikatnie spróbować ją wysunąć. Bardzo mały opór może wskazywać na słabszy docisk, dlatego próbę warto powtórzyć w kilku punktach. Taką metodę opisuje również producent okien Oknoplast. Jest to jednak domowa wskazówka, a nie pomiar parametrów całego okna. Jeżeli wyniki różnią się pomiędzy narożnikami, najpierw trzeba rozstrzygnąć, czy zużył się materiał uszczelniający, czy skrzydło nierówno przylega.
Kilka złotych za materiał. Sprawdzamy konkretne ceny
Najprostsze materiały do ograniczania przeciągów nie wymagają dużego wydatku. W ofertach sprawdzonych 5 listopada 2026 roku znalazła się między innymi dziesięciometrowa uszczelka piankowa za 5,98 zł oraz zestaw listew o profilu E za 7,99 zł. Nie są to jednak produkty, które można dobierać wyłącznie według ceny. Różnią się konstrukcją, zakresem obsługiwanych szczelin i zastosowaniem. Podane kwoty dotyczą opakowań materiału, bez ewentualnej dostawy i bez usługi serwisowej. Przy większej liczbie okien, konieczności wymiany uszczelki systemowej lub regulacji mechanizmu całkowity koszt będzie odpowiednio inny.
|Przykładowy produkt
|Opakowanie
|Zakres podany w ofercie
|Cena
|Uszczelka OEB Neutral w Castoramie
|10 m taśmy piankowej
|Do szczelin o maksymalnej szerokości 4 mm
|5,98 zł
|Listwy Hard Head o profilu E w Jula
|2 sztuki o długości 3 m
|Szczeliny 1,5-4 mm
|7,99 zł
Przed zakupem zmierz długość miejsca, w którym rzeczywiście ma znaleźć się uszczelnienie. Dla przykładowego prostokąta o bokach 80 i 120 cm obwód wynosi 4 m, ale nie jest to uniwersalna ilość materiału potrzebna do każdego okna o takich wymiarach. Liczy się przebieg konkretnej linii uszczelnienia, liczba skrzydeł i sposób montażu przewidziany przez producenta. Przy wymianie całej starej taśmy należy zachować ciągłość zgodnie z instrukcją, zamiast pozostawiać szczeliny w narożnikach. Z kolei okno z kilkoma fabrycznymi liniami uszczelek wymaga właściwego doboru elementów systemowych. Długość taniej rolki sama w sobie nie potwierdza jej przydatności.
Grubsza uszczelka nie oznacza lepszej
Materiał musi pasować do szczeliny, którą ma wypełnić. Zbyt cienki pozostawi drogę dla powietrza, natomiast zbyt gruby może utrudniać zamykanie i zostać nadmiernie zgnieciony. Producenci podają dlatego zakresy zastosowania poszczególnych profili. Przykładowo tesa opisuje swój gumowy profil E jako przeznaczony do szczelin 1-3,5 mm, podczas gdy wskazany w tabeli produkt Hard Head ma zakres 1,5-4 mm. Sama litera profilu nie zastępuje zatem sprawdzenia specyfikacji. Najpierw ustala się wymagania konkretnego okna i wielkość nieszczelności, a dopiero potem wybiera taśmę. Kupowanie najgrubszej wersji na zapas może skończyć się pogorszeniem działania skrzydła.
Taśma samoprzylepna i fabryczna uszczelka to dwa różne rozwiązania
Samoprzylepne profile mają zastosowanie w oknach, których konstrukcja pozwala na taką naprawę, między innymi w części starszej stolarki. W wielu współczesnych oknach uszczelki są natomiast osadzane w specjalnych rowkach i muszą odpowiadać danemu systemowi profili. Oknoplast zaleca dobór właściwego zamiennika do modelu okna, a przy rozwiązaniach wklejanych lub zgrzewanych wskazuje na potrzebę pomocy serwisu. Nie należy więc przyklejać kolejnej warstwy na istniejącą uszczelkę tylko dlatego, że przy ramie jest chłodno. Zużyty element fabryczny, źle ustawione okucie i brak dawnego uszczelnienia w starszym oknie wymagają różnych działań.
Jak zamontować taśmę, jeżeli pasuje do konstrukcji okna
Pracę zacznij od przygotowania miejsca klejenia. Powierzchnia powinna być czysta, sucha i pozbawiona tłustych zabrudzeń oraz resztek starej taśmy. Środek czyszczący dobierz do materiału ramy, ponieważ agresywne rozpuszczalniki mogą ją uszkodzić. Następnie odmierz odcinki, przytnij je i przyklej w miejscu wskazanym w instrukcji wybranego produktu, stopniowo zdejmując warstwę zabezpieczającą klej. Taśmy nie warto naciągać, bo po ułożeniu powinna swobodnie wypełniać zaplanowaną przestrzeń. Zachowaj również zalecane warunki montażu, w tym temperaturę podłoża. Przyklejenie uszczelki do mokrej, zabrudzonej ramy może zniweczyć nawet prawidłowy dobór jej rozmiaru.
Po zakończeniu montażu kilkakrotnie otwórz i zamknij okno, sprawdzając pracę klamki oraz ułożenie taśmy. Skrzydło powinno domykać się prawidłowo, bez konieczności dociskania go dużą siłą. Jeżeli nowy materiał jest wypychany, zawija się lub blokuje ruch, trzeba sprawdzić jego grubość i miejsce przyklejenia. Dokładanie następnej warstwy nie rozwiązuje takiego problemu. W kolejnych dniach obejrzyj narożniki i końce odcinków, bo tam łatwo zauważyć odklejenie lub przerwę w uszczelnieniu. Samo zniknięcie świstu przy jednym podmuchu wiatru nie jest jeszcze dowodem, że cała stolarka została prawidłowo wyregulowana i naprawiona.
Nawiewnik ma dostarczać powietrze. Tego miejsca nie zaklejaj
Przy ograniczaniu przeciągów trzeba odróżnić nieszczelność od celowo wykonanego dopływu powietrza. Nawiewniki okienne, kratki wentylacyjne i potrzebne drogi przepływu między pomieszczeniami nie są miejscami do zaklejania taśmą. Wymiana powietrza pomaga usuwać wilgoć, a przy urządzeniach spalających paliwo ma również znaczenie dla ich bezpiecznej pracy. Państwowa Straż Pożarna przypomina o pozostawianiu drożnych nawiewników i kratek. Uszczelnienie przypadkowej szczeliny powinno więc iść w parze ze sprawną wentylacją. Rosnąca wilgotność i utrzymujące się skropliny po zmianach wymagają sprawdzenia wymiany powietrza, a nie kolejnego uszczelniania mieszkania.
Oszczędność zależy od tego, co było przyczyną wychładzania
Nie da się rzetelnie obiecać, że uszczelka za kilka złotych obniży rachunek każdego mieszkania o taki sam procent. Efekt zależy od skali wcześniejszego przewiewania, pogody, stanu całej stolarki oraz sposobu ogrzewania i rozliczania ciepła. Jeżeli okno było już szczelne, kolejna taśma nie stworzy dodatkowej izolacji szyby ani ściany. Tam natomiast, gdzie występował rzeczywisty przeciąg, jego usunięcie może poprawić komfort bez dalszego podnoszenia temperatury. Mniejsze straty dają możliwość ograniczenia ilości ciepła potrzebnej do utrzymania dotychczasowych warunków. Podkręcenie po naprawie ogrzewania do wyższej temperatury zmieni także końcowy bilans.
Od czego zacząć, żeby wydać mało i rzeczywiście odczuć różnicę
Najrozsądniej zająć się najpierw jednym miejscem, w którym wyraźnie czuć przewiewanie, i dobrać naprawę do jego przyczyny. Po oględzinach może się okazać, że wystarczy odpowiednia samoprzylepna uszczelka, ale równie dobrze potrzebne będzie poprawienie docisku albo wymiana konkretnego elementu fabrycznego. Porównując komfort przed i po pracy, zwróć uwagę na temperaturę na zewnątrz, siłę wiatru i ustawienie ogrzewania. Jeden cieplejszy dzień nie jest wiarygodnym testem oszczędności. Bardziej użyteczną wskazówką będzie zniknięcie wyczuwalnego ruchu powietrza przy naprawionym styku, przy zachowaniu prawidłowego otwierania okna i wentylacji.
Równolegle można wykorzystać to, co już jest w mieszkaniu: odsłonić grzejnik zastawiony meblem i ułożyć zasłony tak, żeby nie zatrzymywały ciepła przy kaloryferze. W słoneczny dzień warto korzystać z naturalnego dogrzewania przez okna, a wieczorem zasłonić przeszklenie bez zakrywania urządzeń grzewczych i nawiewników. Takie działania zaleca również Ministerstwo Klimatu i Środowiska w materiałach o zarządzaniu ciepłem. Najtańszy skuteczny sposób polega na usunięciu konkretnej straty, a nie na kupieniu dowolnej taśmy do każdego okna. Gdy do danego miejsca pasuje prosty produkt za kilka złotych, niewielki wydatek może wystarczyć do ograniczenia uciążliwego przeciągu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.