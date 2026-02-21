Cięty żart PKP Intercity. Przewoźnik „pojechał” czarnym humorem do pasażerki
W czwartek, 19 lutego 2026 roku, światowe media obiegła elektryzująca wiadomość o zatrzymaniu byłego księcia Andrzeja pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Choć sprawa dotyczy najwyższych kręgów brytyjskiej monarchii i poważnego śledztwa, niespodziewany głos w dyskusji zabrało PKP Intercity. Polski przewoźnik w mediach społecznościowych popisał się wyjątkowo odważnym i czarnym humorem, który błyskawicznie stał się hitem sieci.
Wszystko zaczęło się od wpisu jednej z pasażerek, która pochwaliła się, że zamiast wagonu drugiej klasy, otrzymała miejsce w „jedynce”, czując się jak „królowa angielska”. Oficjalny profil PKP Intercity odpowiedział krótko i dosadnie: „Szczęśliwej podróży. Najważniejsze — nie jak książę Andrzej”. Komentarz, opatrzony mrugnięciem oka, nawiązywał do faktu, że brat króla Karola III spędził ostatnie godziny nie w luksusach, a w policyjnym areszcie.
Szczęśliwej podróży. Najważniejsze — nie jak książę Andrzej.😉
Książę Andrzej na wolności, ale śledztwo trwa
Mimo żartobliwych reakcji w internecie, sytuacja byłego księcia jest daleka od radosnej. Po 11 godzinach spędzonych na komisariacie, Andrzej Mountbatten-Windsor opuścił areszt, ale to dopiero początek jego kłopotów.
Zwolnienie z aresztu: Policja potwierdziła, że mężczyzna w wieku sześćdziesięciu kilku lat został zwolniony, jednak śledztwo pozostaje w toku.
Możliwe zarzuty: Choć były książę wrócił do domu, prokuratura nadal może postawić mu oficjalne zarzuty nadużycia stanowiska publicznego.
Przeszukania rezydencji: Funkcjonariusze zakończyli już czynności w posiadłości w Norfolk, ale przeszukanie domu w Berkshire wciąż trwało w czwartkowy wieczór.
Okres objęty śledztwem: Sprawa dotyczy lat 2001–2011, kiedy to Andrzej pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu.
Cień Jeffreya Epsteina powraca
Aresztowanie brata monarchy jest bezpośrednio powiązane z nowymi faktami, które ujrzały światło dzienne na początku 2026 roku.
- Nowe dokumenty z USA: Pod koniec stycznia opublikowano kolejną transzę akt ze śledztwa w sprawie przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.
- Poufne informacje: Z odnalezionych dokumentów wynika, że książę Andrzej mógł przekazywać Epsteinowi wrażliwe dane, wykorzystując swoje oficjalne stanowisko.
- Milczenie oskarżonego: Mimo że Andrzej wcześniej zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom, od czasu najnowszych publikacji nie zdecydował się na żaden komentarz.
