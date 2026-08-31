Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na S2. Duże utrudnienia dla kierowców

31 sierpnia 2026 21:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na trasie ekspresowej S2 w Warszawie, na wysokości Lotniska Chopina, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Poznania – lewy pas ruchu został całkowicie wyłączony z ruchu, a na prawym pasie stoi rozbity samochód osobowy.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. | Fot. FotoDax / Shutterstock.
Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. | Fot. FotoDax / Shutterstock.

W miejscu zdarzenia kierowcy poruszają się obecnie tylko jednym pasem, co przy natężeniu ruchu typowym dla tego odcinka S2 przekłada się na spore korki i wydłużony czas przejazdu w kierunku Poznania. Stan uczestniczących w wypadku osób nie jest na razie znany.

Zobacz również:

Osoby planujące przejazd przez ten odcinek powinny liczyć się z opóźnieniem i, jeśli to możliwe, rozważyć trasę alternatywną, dopóki służby nie usuną skutków kolizji i nie przywrócą pełnej przejezdności obu pasów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna