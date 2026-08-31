Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na S2. Duże utrudnienia dla kierowców
Na trasie ekspresowej S2 w Warszawie, na wysokości Lotniska Chopina, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Poznania – lewy pas ruchu został całkowicie wyłączony z ruchu, a na prawym pasie stoi rozbity samochód osobowy.
W miejscu zdarzenia kierowcy poruszają się obecnie tylko jednym pasem, co przy natężeniu ruchu typowym dla tego odcinka S2 przekłada się na spore korki i wydłużony czas przejazdu w kierunku Poznania. Stan uczestniczących w wypadku osób nie jest na razie znany.
Osoby planujące przejazd przez ten odcinek powinny liczyć się z opóźnieniem i, jeśli to możliwe, rozważyć trasę alternatywną, dopóki służby nie usuną skutków kolizji i nie przywrócą pełnej przejezdności obu pasów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.