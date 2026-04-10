Co dalej z cenami paliw? Jest decyzja rządu, kierowcy odczują ją przy dystrybutorach
Zapadła ważna decyzja dotycząca cen paliw w Polsce. Minister finansów potwierdził, że po 15 kwietnia nie dojdzie do podwyżki podatków, które bezpośrednio wpływają na ceny benzyny i oleju napędowego. To oznacza, że kierowcy mogą na razie odetchnąć z ulgą. Obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona pod koniec marca jako reakcja na gwałtowne wzrosty cen na światowych rynkach, zostanie utrzymana. Rząd zdecydował się przedłużyć obowiązywanie niższych stawek, które miały pierwotnie charakter tymczasowy. Dzięki temu ceny na stacjach nie powinny gwałtownie wzrosnąć w najbliższym czasie.
Decyzja ma związek z sytuacją międzynarodową, zwłaszcza napięciami na Bliskim Wschodzie. Konflikt w regionie wpłynął na ceny ropy naftowej, a w konsekwencji na koszty paliw na całym świecie. W takich warunkach rządy wielu krajów podejmują działania, które mają ograniczyć skutki dla obywateli i gospodarki.
Minister finansów podkreślił, że mimo trudnej sytuacji globalnej, polska gospodarka pozostaje stabilna. Jednocześnie zaznaczył, że dalsze decyzje będą uzależnione od tego, jak będą kształtować się ceny na rynku paliw. Dopiero ich wyraźny spadek może otworzyć drogę do powrotu do standardowych zasad opodatkowania.
Rząd nie wyklucza także dalszych działań, jeśli sytuacja będzie tego wymagać. W grze pozostają mechanizmy wpływające na maksymalne ceny paliw, które mają chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami.
Co to oznacza dla Ciebie? Na razie tankowanie nie powinno stać się droższe z powodu podatków, ale wiele zależy od sytuacji na świecie. Jeśli ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie, koszty paliwa nadal mogą być odczuwalne. Decyzja rządu daje jednak czasową stabilizację i chroni kierowców przed jeszcze większymi wydatkami.
