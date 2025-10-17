Co dalej z twoim blokiem? Szykują się ogromne zmiany dla milionów Polaków
Już od września 2026 roku w życie wejdą przepisy, które całkowicie zmienią sposób funkcjonowania polskich osiedli mieszkaniowych. Nowe regulacje zobowiążą tysiące wspólnot i spółdzielni do instalacji wind lub innych rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pomiędzy piętrami. To fundamentalna zmiana, która ma pomóc setkom tysięcy seniorów i osób z niepełnosprawnościami w wyjściu z codziennej izolacji – ale koszty mogą być ogromne.
Co się zmieni? Windy już od trzeciego piętra
Do tej pory obowiązek montażu wind dotyczył jedynie budynków o pięciu kondygnacjach. Od 2026 roku próg ten zostanie obniżony – wystarczy trzy piętra, by pojawił się obowiązek zapewnienia dostępu dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Zmiana obejmie nie tylko stare bloki, ale również nowoczesne budynki wielorodzinne, hotele, domy studenckie i inne obiekty przeznaczone do stałego lub czasowego pobytu.
Kto zapłaci za modernizację? Mieszkańcy i wspólnoty
Szacuje się, że modernizacja jednego budynku może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Koszty te spadną na barki wspólnot i mieszkańców. Choć przewidziano możliwość wsparcia z PFRON i BGK, pomoc będzie ograniczona i dostępna jedynie dla części budynków. Dodatkowo – aby skorzystać z dofinansowania – trzeba będzie spełnić restrykcyjne warunki, m.in. udowodnić, że w budynku mieszkają co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Co to oznacza dla mieszkańców bloków?
To szansa na lepszą jakość życia dla wielu osób, ale i wyzwanie organizacyjne. Czasu nie ma dużo – pełna adaptacja musi nastąpić do końca 2029 roku. Wiele wspólnot będzie musiało przeprowadzić ekspertyzy techniczne, zlecić projekty, pozyskać finansowanie i zrealizować prace. Dla wielu starszych budynków może to być ogromne wyzwanie konstrukcyjne – nie wszędzie da się zainstalować windę. W takich przypadkach konieczne będzie szukanie alternatyw: platform, pochylni, czy krzesełek schodowych.
Zmiana, która dotknie miliony Polaków
Nowe przepisy to nie tylko wyzwanie, ale też szansa. Zwiększona dostępność może podnieść wartość nieruchomości i ułatwić codzienne życie osobom starszym i niepełnosprawnym. Deweloperzy, firmy instalacyjne i projektanci już szykują się na ogromny popyt. To rewolucja, która na nowo zdefiniuje polskie osiedla.
Co dalej?
Najbliższe miesiące to czas na przygotowania – od analiz technicznych po decyzje finansowe. Mieszkańcy, zarządcy, samorządy i wykonawcy muszą wspólnie zmierzyć się z wyzwaniem. Bo choć zmiany będą kosztowne i wymagające, ich efekty mogą na zawsze zmienić życie setek tysięcy Polaków.
