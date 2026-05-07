Co miesiąc możesz dostać prawie 1000 zł. Warunek jest jeden

7 maja 2026 17:53 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Można otrzymać dodatkowe pieniądze co miesiąc, ale wiele osób wciąż o tym nie wie. Wystarczy spełnić określone warunki i złożyć wniosek w odpowiednim momencie, by zyskać realne wsparcie finansowe. W najbliższym czasie kwota świadczenia wzrośnie, co sprawia, że zainteresowanie nim może jeszcze bardziej wzrosnąć.

Rozłożony plik banknotów stu i dwustuzłotowych. Fot. Warszawa w Pigułce

Nawet 892 zł miesięcznie z urzędu. Wystarczy spełnić warunki

Od czerwca 2026 roku wzrośnie wysokość dodatku aktywizacyjnego. To świadczenie dla osób bezrobotnych, które mimo prawa do zasiłku podejmą pracę lub inną działalność zarobkową.

Wyższe świadczenie od czerwca

Obecnie dodatek wynosi 831 zł miesięcznie. Od 1 czerwca 2026 roku kwota wzrośnie do około 892 zł brutto.

Podwyżka wynika z corocznej waloryzacji zasiłku dla bezrobotnych, od którego zależy wysokość dodatku.

Kto może otrzymać pieniądze?

Dodatek przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, które mają prawo do zasiłku i:

– samodzielnie znajdą pracę
– podejmą działalność zarobkową
– zdecydują się na własną firmę

Kluczowe jest to, że zatrudnienie musi być podjęte z własnej inicjatywy.

Kto nie dostanie dodatku?

Świadczenie nie przysługuje m.in. osobom, które:

– wracają do poprzedniego pracodawcy
– podejmują pracę za granicą
– korzystają z urlopu bezpłatnego
– otrzymały inne formy publicznego wsparcia

Ile można otrzymać „na rękę”?

Od dodatku pobierana jest zaliczka na podatek, dlatego kwota netto będzie niższa niż 892 zł.

Jednocześnie świadczenie nie jest objęte składkami ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy.

Można to zrobić:

– osobiście
– online przez portal praca.gov.pl

Ważne jest, aby zrobić to jak najszybciej – świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku.

Jak długo wypłacany jest dodatek?

Dodatek można pobierać przez okres odpowiadający połowie czasu pozostałego do końca zasiłku dla bezrobotnych.

Wypłata kończy się wraz z zakończeniem pracy.

Co to oznacza dla pracujących?

– dodatkowe wsparcie finansowe przy podjęciu pracy
– zachęta do szybszego powrotu na rynek pracy
– konieczność szybkiego złożenia wniosku
– ograniczenia dla części osób
– znaczenie spełnienia wszystkich warunków

