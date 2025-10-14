Co oznacza litera „R” na Twojej skrzynce? Kluczowa informacja dla mieszkańców
Czy kiedyś zastanawialiście się nad literą „R” na skrzynce pocztowej w waszym budynku lub napisem stworzonym przy użyciu markera? Oto tłumaczenie jednego z najbardziej irytujących elementów korzystania z poczty: awizo, które bywa pozostawione wtedy, gdy nikogo nie ma w domu.
Czym jest awizo?
Awizo to pojęcie związane z pocztą, które służy do informowania o dostarczonej przesyłce – list, paczka itd. – która oczekuje na odbiór.
Czy zawsze muszę dostawać awizo?
Nie, nie jest to konieczne. Można temu zaradzić w prosty sposób. Wystarczy udać się na pocztę i wypełnić wniosek, aby przesyłki polecone były dostarczane bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Dzięki temu zamiast awiza znajdziemy w niej naszą przesyłkę. Można to zrobić także online.
Jaki jest koszt takiego rozwiązania?
Nie ma żadnych kosztów związanych z tą usługą. Można złożyć wniosek zarówno online, jak i osobiście, a jest to całkowicie darmowe.
Skąd się wzięła litera R?
Litera ta pochodzi od słowa „Recommande” z języka francuskiego, co w tłumaczeniu oznacza „polecony”.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.