Co spadło z nieba na Podlasiu? Policja zabezpiecza znaleziska
Na Podlasiu znaleziono kilka balonów meteorologicznych oraz tajemnicze pakunki owinięte folią. Sprawą zajmują się służby, które badają ich pochodzenie i zawartość. Mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie ostrożności i zgłaszanie podobnych znalezisk.
Co się zmienia?
W sobotę w pięciu powiatach regionu odnotowano kilka podobnych zdarzeń. Łącznie znaleziono pięć balonów oraz dziesięć pakunków. Wszystkie przypadki są analizowane przez policję.
Znaleziska pojawiły się m.in. w powiatach łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim oraz białostockim.
Fakty i tło sprawy
Jak przekazały służby, balony miały charakter meteorologiczny. Dołączone do nich pakunki były owinięte folią i rozmieszczone w kilku lokalizacjach.
Na tym etapie nie podano oficjalnych informacji o zawartości przesyłek. Funkcjonariusze prowadzą czynności wyjaśniające i zabezpieczają miejsca znalezisk.
Podobne przypadki były już wcześniej odnotowywane. Tego typu balony bywają wykorzystywane do transportu nielegalnych towarów przez granice.
Dlaczego sprawa jest analizowana przez służby
Każde tego typu zdarzenie wymaga sprawdzenia ze względów bezpieczeństwa. Służby muszą ustalić pochodzenie balonów oraz charakter transportowanych pakunków.
Ważne jest również wykluczenie potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców oraz środowiska.
Co to oznacza dla mieszkańców
Policja apeluje o zachowanie ostrożności. W przypadku znalezienia podobnych przedmiotów nie należy ich dotykać ani otwierać.
Zaleca się natychmiastowe powiadomienie służb, które podejmą odpowiednie działania i zabezpieczą miejsce zdarzenia.
Podsumowanie
Znalezienie balonów i pakunków na Podlasiu jest obecnie przedmiotem działań służb. Trwa ustalanie ich pochodzenia oraz zawartości. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i zgłaszanie podobnych przypadków.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.