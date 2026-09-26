Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego? Oficjalna lista ministerstwa i wyposażenie na 72 godziny
W sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza lub konieczności nagłej ewakuacji nie ma czasu na chaotyczne pakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w poradniku „Instrukcja reagowania – Zagrożenie atakiem z powietrza” zaleca przygotowanie profesjonalnego plecaka ewakuacyjnego ze znacznym wyprzedzeniem. Wszystkie oficjalne zalecenia oraz instrukcje bezpieczeństwa publikowane są na portalu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pod adresem gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3.
Niezbędne wyposażenie plecaka ewakuacyjnego i ramy prawne
Zgodnie z wytycznymi MSWiA, plecak ewakuacyjny powinien być spakowany dla każdego członka rodziny osobno i gotowy do zabrania w każdej chwili. Wśród najważniejszych przedmiotów znajduje się apteczka pierwszej pomocy wraz z lekami przyjmowanymi na stałe, woda butelkowana oraz żywność gotowa do spożycia bez konieczności obróbki cieplnej. Niezbędne jest również zapewnienie środków łączności i oświetlenia: naładowanego telefonu komórkowego, kabla z pojemnym powerbankiem, latarki, a także radioodbiornika zasilanego bateriami lub korbką wraz z zapasem baterii. Do plecaka należy spakować ciepłą odzież, dokumenty tożsamości oraz papierowy notatnik z zapisaną listą numerów telefonów do najbliższych.
Tworzenie indywidualnych planów ewakuacyjnych oraz wymóg przygotowania ludności na sytuacje nadzwyczajne wynikają z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.).
Dzieci, seniorzy, zwierzęta i specyfika ewakuacji na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu
Instrukcja MSWiA kładzie szczególny nacisk na dostosowanie zawartości plecaka do indywidualnych potrzeb domowników. W przypadku opieki nad dziećmi warto pamiętać o specjalnych artykułach, takich jak zatyczki do uszu wyciszające hałas wybuchów czy ulubiona mała zabawka redukująca stres. Należy uwzględnić potrzeby osób starszych i przewlekle chorych, pakując zapas leków na co najmniej kilka dni, a także przygotować karmę, wodę i smycz dla zwierząt domowych.
Dla mieszkańców stołecznych dzielnic, takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów, spakowany plecak ewakuacyjny ma kluczowe znaczenie przy konieczności przemieszczenia się do podziemnych stacji metra lub schronów. W gęstej zabudowie Woli, Mokotowa czy Śródmieścia, gdzie awaria sieci komórkowej i prądu uniemożliwi szybki zakup artykułów pierwszej potrzeby, posiadanie własnych zapasów gwarantuje samowystarczalność przez pierwsze 72 godziny.
Jak krok po kroku skompletować plecak ewakuacyjny
Zobacz zestaw najważniejszych przedmiotów, które muszą znaleźć się w Twoim zestawie ewakuacyjnym:
- Apteczka i leki stałe – komplet opatrunków, leki przeciwbólowe oraz zbiór leków przewlekłych dla całej rodziny.
- Woda i żywność długoterminowa – woda pitna butelkowana oraz żywność gotowa do spożycia bez gotowania.
- Radio na baterie/korbkę i latarka – niezależne źródła informacji oraz światła wraz z zapasem baterii.
- Powerbank i telefon komórkowy – naładowany bank energii oraz przewód do ładowania urządzeń.
- Dokumenty i notatnik z numerami – dokumenty tożsamości oraz papierowy spis kontaktów do bliskich.
- Ciepła odzież i akcesoria dla dzieci/zwierząt – zapasowa odzież, zatyczki do uszu dla dzieci oraz karma i smycz dla pupila.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.