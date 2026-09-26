Amerykanie zbudują w Polsce „małe miasto” za 17 miliardów złotych. Powstanie nowa stała baza wojsk USA
Polska przygotowuje się do realizacji jednego z największych i najbardziej kosztownych projektów infrastrukturalnych w historii krajowej obronności. Rząd prowadzi ze stroną amerykańską zaawansowane rozmowy w sprawie budowy nowej, stałej bazy wojsk USA, w której ma stacjonować około 5 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami oraz personelem pomocniczym. Inwestycja, której koszt szacowany jest na kwotę od 11 do nawet 17 miliardów złotych, swoim rozmachem przypominać będzie budowę niewielkiego miasta z kompletnym zapleczem mieszkaniowym, logistycznym i technicznym. Baza mogłaby rozpocząć funkcjonowanie najwcześniej w 2029 roku.
Lokalizacje, specustawa i ramy prawne gigantycznej inwestycji
Pod względem prawnym i proceduralnym inwestycja weszła w fazę wykonawczą. Rząd formalnie rozpoczął przygotowania na mocy Uchwały nr 142 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2026 r., która upoważniła Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia negocjacji z rządem Stanów Zjednoczonych. Fundamentem operacyjnym dla rozbudowy amerykańskiej infrastruktury pozostaje Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA) z dnia 15 sierpnia 2020 r. Resort obrony pracuje obecnie nad dedykowaną specustawą, która ma skrócić procedury administracyjne i zagwarantować finansowanie w budżecie państwa. 10 września 2026 r. odbyły się kolejne kluczowe konsultacje robocze wiceministra Pawła Zalewskiego z delegacją Pentagonu pod przewodnictwem Williama Cappellettiego.
Wśród rozważanych lokalizacji kompleksu wymieniane są przede wszystkim Wrocław, Poznań oraz Szczecin. Wybór ostatecznego miejsca zależy od decyzji Waszyngtonu dotyczącej rodzaju wojsk – w przypadku cięzkich jednostek lądowych faworytem są okolice Wrocławia, natomiast dla komponentu lotniczego kluczowy pozostaje Poznań z zapleczem w Krzesinach. Nowy obiekt dołączy do istniejącego już w Poznaniu garnizonu U.S. Army Garrison Poland (Camp Kościuszko) oraz wysuniętego Dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych USA, zmieniając dotychczasowy, głównie rotacyjny charakter obecności ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce na stacjonowanie stałe.
Rola stołecznych centrów decyzyjnych na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Choć sama baza powstanie w zachodniej części kraju, proces decyzyjny i strategiczny nadzór nad tak ogromnym przedsięwzięciem koncentruje się w stolicy. Kluczowe ustalenia międzyrządowe, prace nad specustawą oraz podział zadań logistycznych przebiegają w centralach Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Śródmieściu.
Jednocześnie w biznesowych i technologicznych centrach Warszawy – m.in. na Woli oraz Mokotowie – mieszczą się siedziby krajowych i międzynarodowych koncernów z sektora budowlanego, telekomunikacyjnego i obronnego, które będą ubiegać się o kontrakty przy budowie infrastruktury towarzyszącej. Koordynacja połączeń teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa nowej bazy spoczywać będzie również na strukturach wojskowych związanych ze stołecznymi dowództwami.
Jak krok po kroku przebiegają przygotowania do budowy amerykańskiej bazy
Zobacz zestaw najważniejszych faktów i etapów realizacji tego strategicznego projektu:
- Przyjęcie Uchwały nr 142 Rady Ministrów z 16 czerwca 2026 r. – formalne rozpoczęcie negocjacji ze stroną amerykańską i przygotowanie propozycji finansowej.
- Opracowanie specustawy przez MON – uproszczenie procedur budowlanych i zabezpieczenie od 11 do 17 mld zł w budżecie państwa.
- Analiza potencjalnych lokalizacji – wybór między Wrocławiem, Poznaniem i Szczecinem w zależności od rodzaju wojsk (lądowe lub powietrzne).
- Prace grup roboczych z Pentagonem – uzgodnienie szczegółowego harmonogramu po wrześniowych wizytacjach w Powidzu i Poznaniu.
- Planowane uruchomienie w 2029 roku – osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej nowej bazy szacowane jest na okres po 2030 roku.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.