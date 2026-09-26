Montaż zakończy się kontrolą i drakońską karą. W blokach często jest to surowo zabronione
Wygląda jak jedna z najzwyklejszych rzeczy robionych podczas remontu kuchni: montujemy okap, prowadzimy rurę do kratki wentylacyjnej i problem pary oraz zapachów znika. W bloku takie rozwiązanie może jednak okazać się niezgodne z przepisami i przede wszystkim niebezpieczne. Okap pracujący jako wyciąg powinien mieć odpowiedni, odrębny przewód, a podłączenie mechanicznego urządzenia do instalacji wentylacji grawitacyjnej może zaburzyć jej działanie. Problem często wychodzi dopiero podczas przeglądu kominiarskiego albo wtedy, gdy sąsiad zaczyna czuć w swoim mieszkaniu zapachy z cudzej kuchni.
Nie każda kratka w kuchni nadaje się do podłączenia okapu
Najważniejsza zasada znajduje się w obowiązujących warunkach technicznych dla budynków. Paragraf 93 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku mówi, że jeżeli w kuchni lub aneksie kuchennym stosowany jest okap, trzeba zapewnić jego podłączenie do odrębnego przewodu kominowego. Przepis nadal ma znaczenie również po zmianach w Prawie budowlanym z 2026 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 18 września, że od 20 września dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące warunków technicznych są nadal stosowane przez okres 18 miesięcy, ponieważ prace nad ich nową wersją wciąż trwają.
Problem polega na tym, że mieszkaniec patrzący na kratkę w ścianie zwykle nie wie, dokąd dokładnie prowadzi znajdujący się za nią kanał i w jaki sposób został zaprojektowany cały system w budynku. Sam fakt, że rura od okapu pasuje do otworu, absolutnie nie oznacza jeszcze, że można ją tam podłączyć. Państwowa Inspekcja Sanitarna w swoich wyjaśnieniach dotyczących wentylacji wskazuje, że każdy okap powinien posiadać własny przewód, a prawidłowość podłączenia i szczelność przewodów powinna zostać potwierdzona opinią kominiarską.
Mocny okap może zaburzyć wentylację nie tylko w jednym mieszkaniu
Wentylacja grawitacyjna nie ma silnika. Powietrze porusza się dzięki różnicy temperatur i ciśnienia, a prawidłowy ciąg zależy również od zapewnienia odpowiedniego nawiewu do mieszkania. Okap działający w trybie wyciągu robi coś zupełnie innego – jego wentylator wymusza ruch powietrza i potrafi w krótkim czasie przepompować kilkaset metrów sześciennych na godzinę. Jeżeli taki strumień zostanie wtłoczony do kanału, który nie został do tego zaprojektowany, może dojść do zaburzenia naturalnego ciągu, cofania powietrza albo przedostawania się zapachów do innych części instalacji.
Dlatego problem często zauważa nie właściciel źle podłączonego okapu, lecz jego sąsiad. Po uruchomieniu urządzenia w jednym mieszkaniu w innym mogą pojawiać się zapachy gotowania, zwiększona wilgotność albo cofka z kratki wentylacyjnej. Dodatkowo wpięcie rury okapu w jedyny otwór wentylacyjny może ograniczyć naturalną wymianę powietrza wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Efektem mogą być zaparowane szyby, wilgoć, grzyb oraz pogorszenie jakości powietrza w mieszkaniu. Paragraf 150 warunków technicznych mówi wprost, że urządzenia zainstalowane w pomieszczeniu nie mogą powodować zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
Przy urządzeniach gazowych robi się naprawdę niebezpiecznie
Znacznie poważniejsza sytuacja występuje tam, gdzie znajduje się urządzenie pobierające powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i odprowadzające spaliny grawitacyjnie. Paragraf 150 ust. 9 rozporządzenia zabrania stosowania mechanicznej wentylacji wyciągowej w pomieszczeniu z takim urządzeniem gazowym albo paleniskiem na paliwo stałe lub płynne. Wyjątkiem jest odpowiednio zaprojektowana, zrównoważona albo nadciśnieniowa wentylacja nawiewno-wywiewna.
Nie chodzi przy tym o to, że każda kuchenka gazowa automatycznie oznacza taki zakaz. Szczególnie niebezpieczne są urządzenia z otwartą komorą spalania i grawitacyjnym odprowadzaniem spalin, na przykład starsze gazowe podgrzewacze wody czy niektóre kotły. Silny wyciąg może wytworzyć podciśnienie i zakłócić ciąg kominowy. Państwowa Straż Pożarna ostrzega, że zaburzenie ciągu może doprowadzić do cofania produktów spalania do mieszkania, a w konsekwencji do zagrożenia tlenkiem węgla. Czad jest bezbarwny i bezwonny, dlatego mieszkańcy mogą nie zauważyć problemu do momentu pojawienia się objawów zatrucia.
Kominiarz może wykryć źle podłączony okap podczas obowiązkowego przeglądu
Nieprawidłowe podłączenie nie musi pozostawać niezauważone przez lata. Art. 62 Prawa budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w tym przewodów wentylacyjnych. W przypadku grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych kontrolę może wykonywać między innymi osoba posiadająca kwalifikacje mistrza kominiarskiego. Sprawdzana jest drożność, ciąg oraz stan podłączeń, dlatego rura od mechanicznego okapu wprowadzona do niewłaściwego kanału może zostać wpisana do protokołu.
Wtedy sprawa przestaje być wyłącznie kwestią tego, czy komuś przeszkadza zapach smażonej cebuli u sąsiada. Zarządca albo spółdzielnia może wezwać właściciela mieszkania do usunięcia nieprawidłowego podłączenia i przywrócenia właściwego działania wentylacji. Jeżeli problem stwarza zagrożenie albo nie zostanie usunięty, sprawą może zainteresować się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Art. 66 Prawa budowlanego pozwala organowi nakazać usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli obiekt może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, jest użytkowany w sposób stwarzający takie zagrożenie albo znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym.
Przewód w ścianie nie zawsze jest własnością właściciela mieszkania
To kolejna rzecz, o której łatwo zapomnieć podczas remontu. Właściciel lokalu ma pełne prawo urządzać własną kuchnię, ale nie oznacza to prawa do dowolnego przerabiania elementów instalacji obsługujących budynek. Ustawa o własności lokali zalicza do nieruchomości wspólnej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku jednego właściciela. W praktyce przewody kominowe i elementy wspólnej instalacji wentylacyjnej mogą być właśnie taką częścią nieruchomości.
Bardzo wyraźnie pokazał to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 16 kwietnia 2026 roku. Rozpatrując sprawę dotyczącą przewodów kominowych w budynku wielolokalowym sąd wskazał, że kominy oraz przewody wentylacji grawitacyjnej należą do części wspólnej budynku, a właściciel pojedynczego mieszkania nie posiada indywidualnego tytułu prawnego do kanału kominowego. To ważne przy wszelkich przeróbkach polegających na wykonywaniu nowych otworów, zmianie podłączeń czy ingerowaniu w konstrukcję kanału.
Sam okap nie oznacza automatycznie samowoli budowlanej
W tym miejscu trzeba oddzielić 2 rzeczy, które bywają wrzucane do jednego worka. Samo powieszenie okapu w kuchni nie jest automatycznie samowolą budowlaną. Tak samo nie każde nieprawidłowe włożenie rury do kratki kończy się natychmiast karą finansową z nadzoru budowlanego. O tym, z jakim naruszeniem mamy do czynienia, decyduje zakres wykonanych prac, sposób ingerencji w przewody, konstrukcja budynku oraz to, czy roboty wymagały zgody zarządcy, zgłoszenia lub innych formalności.
Sytuacja może być znacznie poważniejsza, jeżeli podczas remontu wykonano nowy otwór w przewodzie kominowym, przebudowano jego fragment, naruszono część wspólną budynku albo przeprowadzono roboty wymagające formalności bez ich dochowania. Wtedy może rozpocząć się postępowanie przed nadzorem budowlanym dotyczące wykonanych robót, a organ może żądać dokumentacji, ekspertyzy, doprowadzenia instalacji do zgodności z prawem albo przywrócenia poprzedniego stanu. Dlatego pojawiające się czasem hasło o „karze za samowolę budowlaną za okap” jest zbyt dużym uproszczeniem. Nielegalna ingerencja w instalację może mieć takie konsekwencje, ale nie każdy okap jest samowolą.
Nie pomogą przypadkowa kratka z dwoma otworami ani zawór zwrotny
W sklepach bez problemu można znaleźć kratki pozwalające jednocześnie podłączyć rurę okapu i pozostawić obok niewielki otwór dla wentylacji grawitacyjnej. Dostępne są również klapy zwrotne, które mają zapobiegać cofaniu powietrza. Sam zakup takiego elementu nie rozstrzyga jednak, czy rozwiązanie jest prawidłowe w konkretnym budynku. Jeżeli kanał nie został przeznaczony do pracy z okapem albo urządzenie zakłóca zaprojektowany sposób wentylacji, dodatkowa kratka nie zmieni przeznaczenia przewodu.
Najbezpieczniej przed podłączeniem wyciągu sprawdzić dokumentację instalacji albo zwrócić się do administracji i kominiarza. Jeżeli mieszkanie posiada odrębny przewód przeznaczony dla okapu, urządzenie może działać w trybie wyciągu zgodnie z jego przeznaczeniem. W nowych budynkach takie rozwiązania są spotykane znacznie częściej. W starszym bloku nie warto jednak zakładać, że skoro poprzedni właściciel miał w tym miejscu rurę przez 20 lat, to podłączenie na pewno jest prawidłowe.
Nie masz osobnego kanału? Okap nadal można zamontować
Brak możliwości podłączenia urządzenia do przewodu nie oznacza konieczności rezygnacji z okapu. Większość popularnych modeli może pracować również jako pochłaniacz w obiegu zamkniętym. W takim trybie powietrze przechodzi przez filtry tłuszczowe oraz filtr węglowy, a następnie wraca do pomieszczenia. Urządzenie nie wyrzuca go do kanału, więc nie wymusza przepływu we wspólnej wentylacji. Filtry trzeba regularnie czyścić lub wymieniać, a pochłaniacz nie usuwa wilgoci z mieszkania tak jak prawidłowo wykonany wyciąg, ale pozwala ograniczyć zapachy i tłuszcz bez ingerowania w komin.
Przed remontem kuchni dobrze więc ustalić jedną rzecz jeszcze zanim stolarz zamknie całą ścianę szafkami: do czego naprawdę służy otwór wentylacyjny. Administracja powinna dysponować dokumentacją budynku, a kominiarz może ustalić przebieg i przeznaczenie kanału oraz ocenić możliwość podłączenia urządzenia. Jeżeli okap jest już wpięty do kratki i podczas jego pracy czuć cofające powietrze z innych kratek, pojawiają się zapachy u sąsiadów albo przegląd kominiarski wykazuje nieprawidłowości, nie warto czekać na kolejną kontrolę. Trzeba ustalić z zarządcą lub osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje, czy urządzenie ma osobny przewód, a jeśli nie – odłączyć wyciąg od instalacji i przełączyć okap na pracę jako pochłaniacz.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.