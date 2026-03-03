Co z bezpieczeństwem Polaków? Pilne spotkanie w MON i ważne deklaracje
We wtorek rano w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się nadzwyczajna narada Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem była sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu oraz bezpieczeństwo polskich żołnierzy i obywateli przebywających na obszarze objętym konfliktem.
Co omawiano podczas narady
Spotkaniu przewodniczył Tomasz Siemoniak, który zastępował przebywającego za granicą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak przekazał po zakończeniu obrad, szczególną uwagę poświęcono aktualnej sytuacji wojennej w regionie oraz ocenie zagrożeń dla Polaków.
W komunikacie podkreślono, że analizowano zarówno kwestie wojskowe, jak i bezpieczeństwo cywilów, w tym turystów oraz pracowników przebywających na Bliskim Wschodzie.
Kto wziął udział w spotkaniu
W naradzie uczestniczyli wicepremierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych, komendanci służb podległych MSWiA oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego. Obecność tak szerokiego grona decydentów pokazuje rangę sytuacji i skalę analizowanych zagrożeń.
Rząd monitoruje rozwój wydarzeń na bieżąco, a służby pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych decyzji w zależności od sytuacji w regionie.
Co wiadomo o Polakach w regionie
Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że żaden z polskich obywateli nie ucierpiał w związku z eskalacją konfliktu. Do kraju wrócili już pierwsi turyści, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie w wyniku zakłóceń w ruchu lotniczym.
Polskie Linie Lotnicze LOT pozostają w gotowości do wznowienia połączeń z Dubajem, a w dalszej perspektywie także z innymi państwami regionu, gdy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz bliskich przebywających na Bliskim Wschodzie lub planujesz podróż w ten region, warto na bieżąco śledzić komunikaty MSZ, MON oraz przewoźników lotniczych. Sytuacja jest dynamiczna i może ulegać zmianom.
Rządowe służby deklarują stały monitoring zagrożeń oraz gotowość do reakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Pilna narada w MON dotyczyła bezpieczeństwa polskich żołnierzy i obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele rządu i służb. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, a państwo zapewnia o bieżącej kontroli sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.