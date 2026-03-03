Co z bezpieczeństwem Polaków? Pilne spotkanie w MON i ważne deklaracje

3 marca 2026 13:17 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek rano w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się nadzwyczajna narada Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Głównym tematem była sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu oraz bezpieczeństwo polskich żołnierzy i obywateli przebywających na obszarze objętym konfliktem.

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

Co omawiano podczas narady

Spotkaniu przewodniczył Tomasz Siemoniak, który zastępował przebywającego za granicą ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak przekazał po zakończeniu obrad, szczególną uwagę poświęcono aktualnej sytuacji wojennej w regionie oraz ocenie zagrożeń dla Polaków.

W komunikacie podkreślono, że analizowano zarówno kwestie wojskowe, jak i bezpieczeństwo cywilów, w tym turystów oraz pracowników przebywających na Bliskim Wschodzie.

Kto wziął udział w spotkaniu

W naradzie uczestniczyli wicepremierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych, komendanci służb podległych MSWiA oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego. Obecność tak szerokiego grona decydentów pokazuje rangę sytuacji i skalę analizowanych zagrożeń.

Zobacz również:

Rząd monitoruje rozwój wydarzeń na bieżąco, a służby pozostają w gotowości do podejmowania kolejnych decyzji w zależności od sytuacji w regionie.

Co wiadomo o Polakach w regionie

Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że żaden z polskich obywateli nie ucierpiał w związku z eskalacją konfliktu. Do kraju wrócili już pierwsi turyści, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie w wyniku zakłóceń w ruchu lotniczym.

Polskie Linie Lotnicze LOT pozostają w gotowości do wznowienia połączeń z Dubajem, a w dalszej perspektywie także z innymi państwami regionu, gdy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz bliskich przebywających na Bliskim Wschodzie lub planujesz podróż w ten region, warto na bieżąco śledzić komunikaty MSZ, MON oraz przewoźników lotniczych. Sytuacja jest dynamiczna i może ulegać zmianom.

Rządowe służby deklarują stały monitoring zagrożeń oraz gotowość do reakcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pilna narada w MON dotyczyła bezpieczeństwa polskich żołnierzy i obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele rządu i służb. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, a państwo zapewnia o bieżącej kontroli sytuacji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl