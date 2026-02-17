Co zrobić z olejem po smażeniu? Wielu z nas popełnia kategoryczny błąd
Wylewanie zużytego oleju do zlewu lub toalety to najczęstsza przyczyna kosztownych awarii domowej kanalizacji. Tłuszcz w kontakcie z zimną wodą błyskawicznie tężeje, tworząc w rurach twarde zatory, których nie usuną domowe środki chemiczne. Dowiedz się, jak prawidłowo utylizować olej spożywczy w 2026 roku, dlaczego jest on cenny dla przemysłu i jakich błędów unikać, by nie narazić się na interwencję hydraulika oraz zanieczyszczenie środowiska
Wielu Polaków po przygotowaniu posiłku staje przed dylematem: co zrobić z tłuszczem pozostałym na patelni lub we frytkownicy? Choć najszybszym rozwiązaniem wydaje się wylanie go do zlewu lub toalety, jest to działanie skrajnie szkodliwe zarówno dla domowej instalacji, jak i miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej. Olej roślinny w kontakcie z zimną wodą w rurach szybko tężeje, tworząc twarde zatory, które z czasem mogą doprowadzić do poważnych awarii i zalania mieszkania.
Problem ma jednak szerszą skalę. Tłuszcz wylewany do kanalizacji łączy się z innymi odpadami (np. chusteczkami nawilżanymi), tworząc tzw. „góry tłuszczowe”, które całkowicie blokują przepływ w miejskich kolektorach. Co więcej, olej jest niezwykle trudny do usunięcia w procesie oczyszczania ścieków i negatywnie wpływa na ekosystemy wodne – tworzy na powierzchni rzek cienką powłokę, która odcina dopływ tlenu organizmom żywym.
Obecnie w 2026 roku coraz więcej gmin wprowadza systemowe rozwiązania ułatwiające pozbywanie się tego kłopotliwego odpadu, traktując go jako surowiec do produkcji biopaliw, a nie zwykły śmieć. Jeśli chcesz uniknąć kosztownych wizyt hydraulika i dbać o czystość miejskich rur, wprowadź w swojej kuchni prosty system zarządzania zużytym olejem:
-
Poczekaj, aż tłuszcz całkowicie ostygnie. Nigdy nie przelewaj gorącego oleju do plastikowych butelek ani pojemników, ponieważ wysoka temperatura może je stopić i doprowadzić do poparzenia.
-
Usuń małe ilości ręcznikiem papierowym. Jeśli na patelni została tylko cienka warstwa tłuszczu, wytrzyj ją papierem i wyrzuć go do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. To najbezpieczniejsza metoda dla Twojego zlewu.
-
Zbieraj większe ilości do butelki. Olej z frytkownicy lub po smażeniu ryb przelej do plastikowej butelki (np. po wodzie lub samym oleju). Przechowuj ją w zamknięciu, aż do całkowitego napełnienia.
-
Skorzystaj z dedykowanych pojemników. Sprawdź, czy w Twojej okolicy stoją specjalne, zazwyczaj pomarańczowe lub czarne kontenery na zużyty olej (UCO). Wrzuca się do nich całe, szczelnie zamknięte butelki.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.