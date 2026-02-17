Co zrobić z olejem po smażeniu? Wielu z nas popełnia kategoryczny błąd

17 lutego 2026 19:41 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Wylewanie zużytego oleju do zlewu lub toalety to najczęstsza przyczyna kosztownych awarii domowej kanalizacji. Tłuszcz w kontakcie z zimną wodą błyskawicznie tężeje, tworząc w rurach twarde zatory, których nie usuną domowe środki chemiczne. Dowiedz się, jak prawidłowo utylizować olej spożywczy w 2026 roku, dlaczego jest on cenny dla przemysłu i jakich błędów unikać, by nie narazić się na interwencję hydraulika oraz zanieczyszczenie środowiska

Fot. Pixabay

Zobacz również:

Wielu Polaków po przygotowaniu posiłku staje przed dylematem: co zrobić z tłuszczem pozostałym na patelni lub we frytkownicy? Choć najszybszym rozwiązaniem wydaje się wylanie go do zlewu lub toalety, jest to działanie skrajnie szkodliwe zarówno dla domowej instalacji, jak i miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej. Olej roślinny w kontakcie z zimną wodą w rurach szybko tężeje, tworząc twarde zatory, które z czasem mogą doprowadzić do poważnych awarii i zalania mieszkania.

Problem ma jednak szerszą skalę. Tłuszcz wylewany do kanalizacji łączy się z innymi odpadami (np. chusteczkami nawilżanymi), tworząc tzw. „góry tłuszczowe”, które całkowicie blokują przepływ w miejskich kolektorach. Co więcej, olej jest niezwykle trudny do usunięcia w procesie oczyszczania ścieków i negatywnie wpływa na ekosystemy wodne – tworzy na powierzchni rzek cienką powłokę, która odcina dopływ tlenu organizmom żywym.

Obecnie w 2026 roku coraz więcej gmin wprowadza systemowe rozwiązania ułatwiające pozbywanie się tego kłopotliwego odpadu, traktując go jako surowiec do produkcji biopaliw, a nie zwykły śmieć. Jeśli chcesz uniknąć kosztownych wizyt hydraulika i dbać o czystość miejskich rur, wprowadź w swojej kuchni prosty system zarządzania zużytym olejem:

  • Poczekaj, aż tłuszcz całkowicie ostygnie. Nigdy nie przelewaj gorącego oleju do plastikowych butelek ani pojemników, ponieważ wysoka temperatura może je stopić i doprowadzić do poparzenia.

    Zobacz również:

  • Usuń małe ilości ręcznikiem papierowym. Jeśli na patelni została tylko cienka warstwa tłuszczu, wytrzyj ją papierem i wyrzuć go do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. To najbezpieczniejsza metoda dla Twojego zlewu.

  • Zbieraj większe ilości do butelki. Olej z frytkownicy lub po smażeniu ryb przelej do plastikowej butelki (np. po wodzie lub samym oleju). Przechowuj ją w zamknięciu, aż do całkowitego napełnienia.

  • Skorzystaj z dedykowanych pojemników. Sprawdź, czy w Twojej okolicy stoją specjalne, zazwyczaj pomarańczowe lub czarne kontenery na zużyty olej (UCO). Wrzuca się do nich całe, szczelnie zamknięte butelki.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl