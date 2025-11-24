Codzienna czynność luksusem? Ceny poszybowały o 33%, a eksperci mówią o dalszych wzrostach
Na polskiej kolei trwa największa od lat operacja bezpieczeństwa. Policja poinformowała, że w ramach działań pod kryptonimem „TOR” od 21 listopada na terenach kolejowych służbę pełni już ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy. Do akcji zaangażowano także żołnierzy Wojska Polskiego oraz Straż Ochrony Kolei. Skala operacji wskazuje jedno – państwo traktuje obecne zagrożenia śmiertelnie poważnie.
Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury oraz przeciwdziałanie potencjalnym aktom dywersji i sabotażu. Służby prowadzą wzmożone kontrole, patrole oraz działania operacyjne w miejscach szczególnie narażonych na ingerencję osób trzecich. Od wiaduktów i torowisk, przez tunele, po urządzenia sterowania ruchem – każdy newralgiczny punkt jest obecnie pod obserwacją.
Policja apeluje wprost: nie wolno wchodzić na tereny kolejowe bez wyraźnej potrzeby, ponieważ może to zakłócić działania służb, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli ktoś zauważy niepokojące zachowania, pozostawione przedmioty lub nietypowe zdarzenia w pobliżu torów, powinien natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
W komunikacie podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny, ale są odpowiedzią na sytuację, którą służby określają jako „podwyższone ryzyko ingerencji zewnętrznej”. Operacja TOR została zainicjowana po serii niepokojących incydentów na polskich torach, a jej intensywność wskazuje, że służby przygotowują się na różne scenariusze.
Mieszkańcy wielu regionów zauważyli już zwiększoną liczbę patroli w pobliżu szlaków kolejowych. Policja zapewnia, że to część działań mających na celu ochronę życia i infrastruktury, a także uspokojenie tych, którzy obawiają się o bezpieczeństwo transportu.
Operacja TOR będzie kontynuowana tak długo, jak długo służby uznają to za konieczne. Apel o ostrożność i uwagę pozostaje aktualny dla każdego, kto mieszka w pobliżu linii kolejowych lub często korzysta z tego rodzaju transportu.
