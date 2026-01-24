Codziennie o 6:00 rano niszczył auto sąsiada. Myślał, że jest bezkarny. Grozi mu 5 lat więzienia
Właściciel samochodu z Płońska przez długi czas myślał, że ma do czynienia ze zwykłym bałaganiarstwem. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej szokująca. Dzięki nagraniom z monitoringu udało się ustalić, że regularne pojawianie się niedopałków na masce jego auta nie było przypadkiem, a celowym działaniem, które teraz może skończyć się odsiadką.
Rutyna wandalizmu o świcie
Koszmar 47-letniego mieszkańca Płońska trwał blisko 3 miesiące. Mężczyzna regularnie znajdował wygaszone papierosy na przedniej szybie i masce swojego zaparkowanego samochodu. Początkowo bagatelizował sprawę, uznając to za zwykłe zaśmiecanie przez niekulturalnego przechodnia.
Sytuacja zmieniła się, gdy na lakierze zaczęły pojawiać się trwałe przebarwienia. Właściciel pojazdu postanowił sprawdzić nagrania z monitoringu. Kamera zarejestrowała sprawcę, który działał w sposób celowy i powtarzalny. Niemal codziennie, około godziny 6:00 rano, mężczyzna rzucał tlącego się niedopałka wprost na zaparkowany samochód.
Wysoka temperatura zniszczyła lakier
Pozornie niegroźny niedopałek wyrządził poważne szkody. Wysoka temperatura żaru powodowała punktowe uszkodzenia powłoki lakierniczej. Jak poinformowała policja, zniszczeń tych nie dało się usunąć poprzez zwykłe polerowanie.
Rzeczoznawcy oszacowali koszt naprawy zniszczonego elementu na kwotę od 1500 do 3000 zł. To kwota, która kwalifikuje czyn jako przestępstwo zniszczenia mienia, a nie zwykłe wykroczenie.
Sprawca milczy, prokurator stawia zarzuty
Po zgłoszeniu sprawy policjanci z Płońska szybko ustalili tożsamość wandala. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty.
Podczas przesłuchania 21-latek przyznał się do winy, jednak odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Motywy jego działania pozostają nieznane. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.
Co grozi za zniszczenie mienia? [TABELA]
Polski Kodeks karny surowo traktuje sprawców wandalizmu. Warto pamiętać, że „żart” z papierosem czy porysowanie lakieru kluczem to nie wykroczenie, ale przestępstwo, które zostaje w kartotece na lata.
|Rodzaj czynu
|Kwalifikacja prawna
|Zagrożenie karą
|Zniszczenie mienia
|Art. 288 § 1 k.k.
|od 3 miesięcy do 5 lat więzienia
|Mniejsza waga
|Art. 288 § 2 k.k.
|Grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do 1 roku
Policja przypomina, że w przypadku udowodnienia winy, sąd zazwyczaj nakłada na sprawcę również obowiązek naprawienia szkody, co oznacza konieczność pokrycia kosztów lakiernika z własnej kieszeni.
