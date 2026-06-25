Cofająca ciężarówka i tragiczny finał. Śmierć rowerzysty na Mazowszu
Żyrardowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Długokąty Małe, w gminie Puszcza Mariańska, w powiecie żyrardowskim. 36-letni rowerzysta zginął na miejscu, gdy cofający samochód ciężarowy najechał na niego na drodze gminnej.
Tragedia podczas cofania
Do wypadku doszło chwilę po godzinie 13:00, gdy oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie odebrał zgłoszenie. Z ustaleń policjantów wynika, że 52-letni mężczyzna, cofając samochodem ciężarowym marki Scania na drodze gminnej, najechał na 36-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu żyrardowskiego, jadącego rowerem. Cyklista poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Kierowca ciężarówki był trzeźwy – trzeźwość rowerzysty zostanie ustalona po analizie pobranej od niego krwi. Na miejscu czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, a postępowanie wyjaśniające wszystkie okoliczności wypadku wciąż trwa.
Dlaczego cofające ciężarówki są szczególnie niebezpieczne
Wypadki z udziałem cofających pojazdów ciężarowych należą do najtrudniejszych do uniknięcia z perspektywy pieszego czy rowerzysty, ze względu na rozmiar tak zwanego „martwego pola” – obszaru wokół pojazdu, którego kierowca nie widzi ani w lusterkach, ani bezpośrednio przez szyby. W przypadku dużych ciężarówek, takich jak Scania, „martwe pole” za pojazdem może obejmować kilka metrów przestrzeni, w której rowerzysta poruszający się z boku lub od tyłu może być całkowicie niewidoczny dla kierowcy, nawet jeśli ten zachowuje standardową ostrożność. To jeden z powodów, dla których przepisy zalecają szczególną czujność przy każdym mijaniu cofającego pojazdu ciężarowego – zarówno ze strony kierowcy, jak i innych uczestników ruchu.
Gmina Puszcza Mariańska na mapie wypadków
Gmina Puszcza Mariańska leży około 10 km od Żyrardowa i około 50 km od Warszawy, na terenie z licznymi drogami gminnymi o ograniczonej infrastrukturze – bez wydzielonych ścieżek rowerowych czy chodników, typowych dla mniej zurbanizowanych obszarów Mazowsza. W ostatnich latach na drogach powiatu żyrardowskiego dochodziło już do podobnych, tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem rowerzystów, co regularnie skłania lokalną policję do apeli o szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach bez wyraźnego rozdzielenia ruchu pojazdów i rowerów.
Apel policji
Żyrardowscy policjanci apelują do kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, ostrożność oraz respektowanie przepisów ruchu drogowego. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na sytuacje manewrowania pojazdami ciężarowymi w terenie zabudowanym i na drogach gminnych, gdzie nieoczekiwane pojawienie się rowerzysty lub pieszego w polu manewru pojazdu może mieć tragiczne konsekwencje.
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