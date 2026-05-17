Coraz więcej kontroli na działkach ROD. Za te błędy grożą mandaty
Wraz z początkiem sezonu działkowego wraca temat kontroli na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Działkowcy coraz częściej słyszą o problemach związanych z zabudową, spalaniem odpadów czy nieprzepisowym korzystaniem z altan. W wielu przypadkach wystarczy jeden błąd, by narazić się na poważne konsekwencje.
Najwięcej emocji budzą kontrole dotyczące:
- wielkości altan,
- samowoli budowlanych,
- spalania śmieci,
- stałego zamieszkiwania na działkach,
- odprowadzania ścieków.
Problem wraca każdej wiosny
W mediach społecznościowych działkowcy regularnie wymieniają się informacjami o kontrolach i wizytach różnych służb. W części przypadków sprawdzane są zgłoszenia dotyczące:
- dymu z palenisk,
- rozbudowanych altan,
- podłączeń do instalacji,
- hałasu i skarg sąsiadów.
Polski Związek Działkowców od lat przypomina, że ogródki działkowe nie są przeznaczone do całorocznego zamieszkiwania. Mimo to wiele osób traktuje działki jako sposób na tańsze życie lub ucieczkę od wysokich kosztów mieszkań.
Najwięcej problemów dotyczy altan
Działkowcy często nie zdają sobie sprawy, że przepisy dokładnie określają maksymalną powierzchnię altany. Zbyt duża zabudowa może zostać uznana za samowolę.
Kontrole mogą dotyczyć również:
- nielegalnych przeróbek,
- dodatkowych przybudówek,
- odprowadzania ścieków,
- spalania odpadów zielonych i śmieci.
Za część naruszeń grożą mandaty lub konieczność usunięcia nieprawidłowości.
Warszawiacy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem
W Warszawie działki są coraz bardziej atrakcyjne ze względu na ceny nieruchomości i brak zieleni. Wiele osób spędza tam znacznie więcej czasu niż jeszcze kilka lat temu.
To powoduje coraz więcej konfliktów między działkowcami, zarządami ogrodów i sąsiadami. Szczególnie tam, gdzie altany zaczynają przypominać małe domy mieszkalne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z działki ROD, warto:
- sprawdzić powierzchnię altany,
- upewnić się, że zabudowa jest zgodna z przepisami,
- nie spalać odpadów,
- zapoznać się z regulaminem ogrodu działkowego.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet pozornie drobne naruszenia mogą skończyć się skargą, kontrolą albo mandatem.
Podstawa prawna:
- ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych,
- regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
