Cukrzyca a świadczenie wspierające w 2026. Kiedy chory może liczyć na dodatkowe pieniądze z ZUS?
Od 1 marca 2026 roku kwoty jednego z najwyższych świadczeń wypłacanych przez ZUS uległy waloryzacji. Program, który docelowo ma wspierać osoby z największymi trudnościami w samodzielnym życiu, budzi pytania wśród pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi. Sprawdzamy, czy diagnoza cukrzycy otwiera drogę do otrzymania nawet 52 000 zł rocznie
Świadczenie wspierające nie jest przyznawane na podstawie samej jednostki chorobowej, a realnego wpływu schorzenia na codzienną egzystencję. Od stycznia 2026 roku progi punktowe zostały obniżone, co oznacza, że o pomoc może ubiegać się znacznie szersza grupa obywateli niż w latach ubiegłych.
Kluczowe kryterium: Punkty WZON, a nie sama diagnoza
Wiele osób chorujących na cukrzycę posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak samo posiadanie dokumentu nie uprawnia do wypłaty środków. Decydująca jest ocena poziomu potrzeby wsparcia dokonywana przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).
W przypadku cukrzycy sytuacja zależy od stadium choroby:
Cukrzyca pod kontrolą: Jeśli pacjent samodzielnie monitoruje poziom cukru, przyjmuje leki i nie wykazuje istotnych ograniczeń w poruszaniu się czy samoobsłudze, szanse na uzyskanie wymaganej liczby punktów (minimum 70) są niskie.
Cukrzyca z powikłaniami: Jeśli choroba doprowadziła do poważnych uszczerbków na zdrowiu (np. zespół stopy cukrzycowej, utrata wzroku, niewydolność nerek) lub pacjent wymaga stałej opieki osób trzecich przy podstawowych czynnościach, może on liczyć na wysoką punktację i wypłatę świadczenia.
Ile wynosi świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r.?
Wysokość wypłat jest ściśle powiązana z rentą socjalną, która po waloryzacji (5,3%) wynosi obecnie 1978,49 zł. Kwota przelewu z ZUS zależy od przedziału punktowego:
95–100 pkt: 4353 zł (220% renty socjalnej)
90–94 pkt: 3562 zł (180% renty socjalnej)
85–89 pkt: 2375 zł (120% renty socjalnej)
80–84 pkt: 1583 zł (80% renty socjalnej)
75–79 pkt: 1188 zł (60% renty socjalnej)
70–74 pkt: 792 zł (40% renty socjalnej)
Środki te są zwolnione z podatku dochodowego i nie mogą zostać zajęte przez komornika. Co istotne, świadczenie można łączyć np. z dodatkiem pielęgnacyjnym.
Warunki dodatkowe i wyłączenia
Aby otrzymać pieniądze, wnioskodawca musi być pełnoletni (mieć ukończone 18 lat) oraz mieszkać na terenie Polski. Istnieje jednak istotne ograniczenie: dodatku nie otrzymają osoby, które na stałe przebywają w Domach Pomocy Społecznej (DPS).
Warto również pamiętać, że kwota świadczenia wspierającego jest wliczana do dochodu przy ustalaniu niektórych innych form pomocy społecznej, co może wpłynąć na wysokość opłat za np. usługi opiekuńcze.
Jakie kroki należy podjąć aby uzyskać świadczenie?
1: Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli jeszcze go nie masz, musisz wystąpić o ustalenie stopnia niepełnosprawności w powiatowym zespole.
2: Złóż wniosek do WZON. Skieruj wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. To ten dokument określi Twoją punktację (od 0 do 100).
3: Poczekaj na decyzję. Dopiero po otrzymaniu dokumentu z konkretną liczbą punktów (minimum 70) możesz ubiegać się o pieniądze.
4: Złóż wniosek do ZUS. Zrób to wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS, Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
5: Podaj numer decyzji. Nie musisz skanować dokumentów z WZON – we wniosku elektronicznym wpisz jedynie numer wydanej decyzji.
