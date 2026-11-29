Cyber Monday 30 listopada 2026 roku. Oto kategorie z największymi rabatami i 3 cyfrowe pułapki w koszyku
W poniedziałek 30 listopada 2026 roku przypada Cyber Monday – dzień wyprzedaży skoncentrowany wyłącznie na handlu internetowym. Największe obniżki obejmują małe AGD, sprzęt odnowiony, subskrypcje cyfrowe (taniej nawet o 50–60 proc.) oraz bilety lotnicze. Przed sfinalizowaniem płatności online należy jednak uważać na dynamiczne ceny zależne od plików cookies, ukryte koszty dostawy oraz fałszywe bramki płatnicze.
Cyber Monday kontra Black Friday. 4 kategorie, na których oszczędzisz najwięcej
Choć w Polsce listopadowe akcje promocyjne zlały się w 1 długi okres zwany Cyber Week, poniedziałek 30 listopada rządzi się w branży e-commerce własnymi prawami. Podczas gdy piątkowy Black Friday obejmuje zarówno galerie handlowe, jak i sieć, Cyber Monday należy wyłącznie do sklepów internetowych, elektromarketów oraz dostawców usług cyfrowych, którzy czyszczą magazyny przed grudniowym szczytem przedświątecznym. W tym dniu pojawiają się często rabaty na asortyment nieobjęty piątkowymi przecenami.
Największe realne oszczędności w poniedziałek koncentrują się w 4 głównych grupach produktów i usług:
- Małe AGD i elektronika użytkowa: Liderami poniedziałkowych obniżek są odkurzacze pionowe, ekspresy do kawy, słuchawki bezprzewodowe, smartwatche oraz akcesoria komputerowe. Sklepy internetowe chętnie dokładają do nich darmową dostawę lub dodatkowe kody rabatowe działające wyłącznie w aplikacjach mobilnych.
- Sprzęt odnowiony (refurbished) i z drugiej ręki: Dane z wyszukiwarek pokazują rosnące zainteresowanie Polaków odnowionymi smartfonami, laptopami oraz konsolami objętymi gwarancją. Wyspecjalizowane platformy oferują w Cyber Monday dodatkowe upusty sięgające kilkuset złotych.
- Subskrypcje, oprogramowanie i usługi cyfrowe: Programy antywirusowe, pakiety biurowe, serwisy streamingowe, audiobooki oraz kursy online to kategoria stworzona dla poniedziałkowych wyprzedaży. Wiele firm udostępnia tego dnia pakiety roczne o 50–60 proc. taniej niż w cenniku standardowym.
- Bilety lotnicze, hotele i wyjazdy: Linie lotnicze oraz portale rezerwacyjne często uruchamiają główne promocje na zimowe i wiosenne podróże właśnie w poniedziałek, a nie w piątek.
3 cyfrowe pułapki w koszyku. Algorytmy cenowe i fałszywe bramki
Wygoda zakupów przez internet idzie w parze z zaawansowanymi mechanizmami marketingowymi oraz wzmożoną aktywnością cyberprzestępców. Podczas poniedziałkowego szczytu zakupowego kupujący powinni zwrócić szczególną uwagę na 3 zagrożenia:
Pierwszym problemem są tak zwane dynamiczne ceny powiązane z plikami cookies. Algorytmy części sklepów internetowych oraz portali turystycznych potrafią automatycznie podnosić stawkę produktu, gdy wykryją, że użytkownik wraca na tę samą podstronę po raz 3. z rzędu lub łączy się z drogiego modelu smartfona. Drugą pułapką są ukryte koszty dostawy, które potrafią całkowicie zniwelować rabat – przykładowo produkt przeceniony o 30 zł przestaje być okazją, gdy do progu darmowej wysyłki brakuje 5 zł, a standardowy kurier kosztuje 25 zł.
Najpoważniejsze ryzyko finansowe wiąże się jednak z reklamami w mediach społecznościowych oferującymi popularne gadżety w absurdalnie niskich cenach. Kliknięcie w taki odnośnik przekierowuje ofiarę na fałszywą bramkę płatniczą łudząco przypominającą znane systemy szybkich przelewów lub płatności BLIK. Podanie danych na takiej stronie prowadzi bezpośrednio do utraty środków z konta bankowego.
Zasada 14 dni, kody rabatowe i anulowanie zamówienia. Poznaj swoje prawa
Każdy zakup dokonany przez konsumenta w Cyber Monday w sklepie internetowym podlega pełnej ochronie ustawowej. Kupującemu przysługuje dokładnie 14 dni kalendarzowych – liczonych od dnia fizycznego odebrania paczki – na odstąpienie od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W razie zwrotu sprzedawca ma obowiązek oddać nie tylko zapłaconą cenę produktu, ale również koszt najtańszej oferowanej przez siebie formy dostawy.
Warto również znać zasady dotyczące kodów promocyjnych i błędów cenowych. Większość dużych platform e-commerce pozwala na użycie wyłącznie 1 kodu rabatowego w 1 zamówieniu, jednak kupony za zapis do newslettera lub pobranie aplikacji mobilnej bardzo często naliczają dodatkową zniżkę (np. 10 proc.) na towary już wcześniej przecenione. Jeśli natomiast po zakupie sklep spróbuje anulować transakcję z powodu „błędu cenowego”, kluczowy jest status zlecenia. Jeżeli klient otrzymał już potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (a nie jedynie automatyczny e-mail o wpłynięciu zapytania), umowa sprzedaży jest wiążąca i sklep musi dostarczyć towar. Wyjątek stanowią sytuacje rażącego, oczywistego błędu – na przykład wystawienia telewizora za 10 zł zamiast 10 000 zł – kiedy sprzedawca może skutecznie powołać się na błąd oświadczenia woli.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 kroków przed kliknięciem „zapłać” 30 listopada
Aby maksymalnie wykorzystać poniedziałkowe wyprzedaże w sieci i zabezpieczyć swoje pieniądze przed nieuczciwymi praktykami, wdróż poniższe 5 konkretnych działań:
- Porównuj ceny w trybie prywatnym (incognito) przeglądarki: Zanim dodasz lot, hotel lub droższą elektronikę do koszyka, otwórz ofertę w nowym oknie incognito, aby wykluczyć wpływ plików cookies i dynamicznego podnoszenia cen przez algorytmy sklepu.
- Sprawdzaj końcową kwotę z dostawą i testuj kody z aplikacji: Zawsze oceniaj opłacalność zakupu dopiero na ostatnim ekranie podsumowania koszyka, po doliczeniu kosztów kuriera. Przed zapłatą sprawdź w aplikacji mobilnej sklepu lub w newsletterze, czy możesz wpisać dodatkowy kod obniżający rachunek o kolejne 10 proc.
- Weryfikuj adres URL bramki płatniczej przed autoryzacją przelewu: Nigdy nie kupuj produktów z podejrzanych reklam w mediach społecznościowych bez sprawdzenia wiarygodności sprzedawcy. Przed wpisaniem kodu BLIK lub logowaniem do banku dokładnie przeczytaj adres w pasku przeglądarki – nawet drobna literówka w nazwie operatora płatności oznacza próbę oszustwa.
- Archiwizuj e-maile potwierdzające przyjęcie zamówienia do realizacji: Zachowaj wiadomość ze sklepu oraz zrzut ekranu z ceną zakupu. W przypadku próby bezprawnego anulowania atrakcyjnego zamówienia z Cyber Monday będzie to podstawowy dowód zawarcia wiążącej umowy sprzedaży.
- Korzystaj z 14-dniowego prawa zwrotu przy nietrafionych zakupach: Jeśli zamówiony w pośpiechu sprzęt nie spełnia Twoich oczekiwań, wyślij sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki i dopilnuj zwrotu zarówno ceny towaru, jak i kosztu najtańszej dostawy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.