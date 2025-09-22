Cyberatak sparaliżował Europę! Zakłócenia na lotniskach zmieniły wakacyjne plany tysięcy osób w koszmar.
Zakłócenia na europejskich lotniskach, w ostatnich dniach pasażerowie na lotniskach w Brukseli, Berlinie i Londynie musieli zmagać się z opóźnieniami i odwołanymi lotami. Przyczyną zakłóceń okazał się cyberatak typu ransomware na systemy automatycznych odpraw pasażerów.
Co się stało
Firma zewnętrzna obsługująca automatyczne systemy odpraw i wpuszczania na pokład maszyn lotniczych została zaatakowana ransomware. Z powodu tego ataku procedury takie jak odprawa elektroniczna czy nadawanie bagażu musiały być wykonywane ręcznie.
Systemy atakowane należą do Collins Aerospace. Lotniska potwierdziły, że zakłócenia obejmują m.in. Brukselę, Berlin-Brandenburg oraz Heathrow.
Skutki dla pasażerów
W Brukseli z powodu problemów technicznych odwołano 44 rejsy. Na lotniskach wzrosły kolejki, odprawa trwała znacząco dłużej, wiele osób doświadczyło frustracji i niepewności czy ich lot się odbędzie.
Czy istnieje zagrożenie
ENISA — Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa — potwierdziła, że był to cyberatak typu ransomware. Nie podano jeszcze dokładnych danych co do skali ataku ani motywów sprawców. Nie ma informacji, że bezpieczeństwo lotów było zagrożone.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.