Cyberatak sparaliżował Europę! Zakłócenia na lotniskach zmieniły wakacyjne plany tysięcy osób w koszmar.

22 września 2025 16:20 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Zakłócenia na europejskich lotniskach, w ostatnich dniach pasażerowie na lotniskach w Brukseli, Berlinie i Londynie musieli zmagać się z opóźnieniami i odwołanymi lotami. Przyczyną zakłóceń okazał się cyberatak typu ransomware na systemy automatycznych odpraw pasażerów.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co się stało

Firma zewnętrzna obsługująca automatyczne systemy odpraw i wpuszczania na pokład maszyn lotniczych została zaatakowana ransomware. Z powodu tego ataku procedury takie jak odprawa elektroniczna czy nadawanie bagażu musiały być wykonywane ręcznie.

Systemy atakowane należą do Collins Aerospace. Lotniska potwierdziły, że zakłócenia obejmują m.in. Brukselę, Berlin-Brandenburg oraz Heathrow.

Skutki dla pasażerów

W Brukseli z powodu problemów technicznych odwołano 44 rejsy. Na lotniskach wzrosły kolejki, odprawa trwała znacząco dłużej, wiele osób doświadczyło frustracji i niepewności czy ich lot się odbędzie.

Czy istnieje zagrożenie

ENISA — Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa — potwierdziła, że był to cyberatak typu ransomware. Nie podano jeszcze dokładnych danych co do skali ataku ani motywów sprawców. Nie ma informacji, że bezpieczeństwo lotów było zagrożone.

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

