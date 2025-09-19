Cyberprzestępcy uderzają w Polaków! Bank podaje dwa krytyczne momenty ataku
Polacy masowo korzystają z płatności zbliżeniowych i mobilnych, ale właśnie ta wygoda stała się celem cyberprzestępców. Alior Bank ostrzega przed gwałtownym wzrostem oszustw, w których pieniądze mogą zniknąć z konta w kilka chwil.
Duży bank ostrzega Polaków. Pieniądze mogą zniknąć w kilka chwil
Polacy szybko przyzwyczaili się do wygody płatności zbliżeniowych i mobilnych. BLIK czy płacenie telefonem stały się codziennością, a nasz rynek uchodzi za jeden z najbardziej nowoczesnych w Europie. Jednak właśnie ta popularność sprawia, że staje się on wyjątkowo atrakcyjny dla oszustów. Alior Bank opublikował pilne ostrzeżenie dotyczące rosnącej liczby nadużyć związanych z płatnościami NFC.
Według raportu ESET, na który powołuje się bank, w ciągu miesiąca liczba prób oszustw z wykorzystaniem modułu NFC wzrosła aż 35-krotnie. To technologia odpowiadająca za płatności zbliżeniowe telefonem czy zegarkiem. Specjaliści wskazują na dwa newralgiczne momenty, w których użytkownicy są najbardziej narażeni.
Pierwszy z nich to dodawanie karty do aplikacji mobilnej. Cyberprzestępcy tworzą fałszywe aplikacje, które udają oficjalne programy bankowe. Ofiara, przekonana że dokonuje autoryzacji, w rzeczywistości przekazuje dane swojej karty oszustom. Drugi moment to sama transakcja – użytkownik trafia na fałszywą bramkę płatniczą, gdzie podaje dane karty i kody autoryzacyjne. To wystarczy, aby złodziej stworzył wirtualną kopię karty i płacił nią zbliżeniowo, mimo że nie posiada fizycznego plastiku.
Alior Bank zaleca klientom zachowanie szczególnej ostrożności. W komunikacie przypomina, aby nigdy nie instalować aplikacji z nieautoryzowanych źródeł i nie ufać podejrzanym linkom. Dane kartowe czy kody autoryzacyjne należy wpisywać wyłącznie w sprawdzonych i oficjalnych systemach. Bank radzi także ustawiać limity transakcji, regularnie kontrolować historię płatności i natychmiast zgłaszać utratę karty lub urządzenia.
Specjaliści podkreślają, że płatności zbliżeniowe pozostają bezpieczne, o ile użytkownicy zachowują czujność. Największym zagrożeniem jest nieuwaga i presja czasu, którą wykorzystują oszuści. Dlatego eksperci przypominają: jeśli jakakolwiek sytuacja budzi wątpliwości, lepiej się wstrzymać i skonsultować sprawę z bankiem, niż ryzykować utratę oszczędności.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.