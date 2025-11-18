Cysterna przewróciła się na DK16. Droga całkowicie zablokowana, służby w akcji
Na drodze krajowej nr 16 w rejonie miejscowości Kosewo w województwie warmińsko-mazurskim doszło do groźnego zdarzenia. Jak potwierdziły służby, przewróciła się cysterna, blokując całą jezdnię. Ruch w obu kierunkach został wstrzymany, a na miejscu trwa intensywna akcja ratunkowa.
Cysterna przewróciła się na DK16. Droga zamknięta w obu kierunkach
Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie. Cysterna przewróciła się na bok, tarasując całą szerokość drogi. Policja oraz straż pożarna natychmiast zabezpieczyły teren. Na miejsce zadysponowano dodatkowe zastępy, w tym specjalistyczne jednostki odpowiedzialne za działania przy substancjach niebezpiecznych – choć na tę chwilę nie potwierdzono, by cysterna przewoziła materiały zagrażające mieszkańcom.
Służby informują, że nikomu nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, jednak droga jest całkowicie nieprzejezdna.
Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin
Policjanci kierują ruch objazdami i apelują o unikanie tego odcinka. Postawienie cysterny na koła i usunięcie jej z jezdni może potrwać długo, dlatego kierowcy powinni przygotować się na poważne opóźnienia.
– Służby ratunkowe pracują na miejscu. Prosimy o omijanie tego odcinka i zachowanie ostrożności – przekazano w komunikacie.
Apel służb do kierowców
Ze względu na charakter pojazdu i trudności techniczne przy podnoszeniu cysterny, policja apeluje do kierowców, by nie próbowali przejeżdżać poboczem i stosowali się do poleceń służb.
Z uwagi na godzinę zdarzenia i ruch na DK16, w rejonie Kosewa tworzą się już duże korki.
Będziemy aktualizować informacje
Artykuł będzie aktualizowany, gdy tylko służby przekażą nowe ustalenia dotyczące przyczyn przewrócenia się cysterny oraz czasu przywrócenia ruchu.
Jeśli chcesz, przygotuję także mocną grafikę ostrzegawczą do publikacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.