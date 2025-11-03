Czarna seria. Nie żyje mężczyzna. Zginął pod kołami pociągu
Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 2 listopada 2025 roku, w miejscowości Dębe Małe (gmina Jadów, powiat wołomiński). O godzinie 15:15 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o śmiertelnym potrąceniu mężczyzny przez pociąg. Na miejscu natychmiast pojawiły się jednostki straży pożarnej oraz policja.
Akcja ratunkowa i działania służb
W akcji uczestniczyły zastępy OSP KSRG Jadów, jednostka JRG PSP Wołomin (filia Tłuszcz), a także oficer operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Po dotarciu na miejsce ratownicy potwierdzili tragiczne informacje – mężczyzna nie przeżył potrącenia.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu terenu od dostępu osób postronnych i przekazaniu sprawy policji oraz prokuratorowi. Ruch pociągów w rejonie Dębe Małe został czasowo wstrzymany na czas prowadzenia czynności.
Śledczy ustalają okoliczności tragedii
Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku. Na ten moment nie ujawniono tożsamości ofiary ani szczegółów dotyczących przyczyn zdarzenia.
Straż Pożarna Jadów w oficjalnym komunikacie podkreśliła, że była to akcja oznaczona numerem 134/2025. Ratownicy przypominają, że wejście na tory poza wyznaczonymi przejściami jest skrajnie niebezpieczne i często kończy się tragicznie.
To kolejne w ostatnich tygodniach śmiertelne zdarzenie na torach w regionie mazowieckim. Służby apelują o zachowanie ostrożności i rozwagę w pobliżu przejazdów kolejowych.
