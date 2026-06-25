Czarne punkty wodne oznaczone. Samorząd województwa Mazowieckiego i policja oznaczyły miejsca w Warszawie i podwarszawskich powiatach
Czarne punkty wodne stoją w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ostrzegają i studzą zapał – zauważają WOPR-owcy. Dzięki współpracy samorządu województwa mazowieckiego z policją wiemy, które miejsca w Warszawie i podwarszawskich powiatach omijać.
Za każdym z tych punktów stoi ludzka tragedia. To miejsca, gdzie w przeszłości doszło do utonięcia lub innego tragicznego wypadku. Według danych policji w ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Ponad jedna trzecia tych tragedii wydarzyła się podczas wakacji. Ofiarami najczęściej są dorośli mężczyźni, a do zdarzeń dochodzi przede wszystkim w rzekach oraz innych niestrzeżonych akwenach. Za tragedią stoją często te same przyczyny. Nadmierna pewność siebie, przecenianie własnych umiejętności i lekceważenie zagrożenia.
– Początek wakacji to moment, w którym szczególnie przypominamy o bezpieczeństwie nad wodą. Wspólnie z mazowiecką policją sprawdzamy miejsca najczęściej wybierane przez mieszkańców oraz oznaczamy te, które mogą stwarzać zagrożenie. Program czarnych punktów wodnych prowadzimy od lat i widzimy, że takie działania mają sens. Coraz większa świadomość zagrożeń, edukacja oraz obecność służb przynoszą efekty. Dlatego konsekwentnie inwestujemy zarówno w profilaktykę, jak i wyposażenie ratowników. Bezpieczeństwo Mazowszan jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Lepiej zapobiegać niż ratować
Samorząd województwa mazowieckiego wspiera organizacje zajmujące się ratownictwem wodnym. Od 2016 roku na ten cel przeznaczył łącznie 7,6 mln zł. To środki, które umożliwiają zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, ale nie tylko. Wsparcie pomaga także w utrzymaniu gotowości bojowej ratowników, organizacji patroli wodnych oraz prowadzeniu profilaktycznych działań, co umożliwia szybszą reakcję służb w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Także w tym roku samorząd przeznaczył znaczące środki na poprawę bezpieczeństwa nad wodą. W ramach działania „Ratownictwo i ochrona ludności” do 15 organizacji z całego Mazowsza trafi blisko 1,4 mln zł. Wśród planowanych zakupów znalazły się między innymi drony, skutery wodne, silniki zaburtowe, radiotelefony, defibrylatory AED, przyczepy ewakuacyjne oraz inny specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych.
Od lat współpracujemy z policją i WOPR-ami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą. Bardzo dziękujemy wszystkim ratownikom za ich służbę. Każdy z was jest bohaterem. Jako samorząd chcemy zadbać o wasze bezpieczeństwo, zarówno o sprzęt osobisty, jak i sprzęt do ratowania ludzi. Do organizacji zajmujących się ratownictwem wodnym z Warszawy oraz podwarszawskich powiatów trafiło wsparcie o łącznej wysokości ponad 559 tys. zł. – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
ABC bezpiecznego wypoczynku nad wodą
Na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę przebywając nad wodą? Z pewnością na kolor flagi, która wskaże czy woda, nad którą wypoczywamy jest zdatna do kąpieli. Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie do wody przy wywieszonej czerwonej fladze, która pojawia się wtedy, gdy temperatura wody jest niższa niż 14 st. C lub jest skażona np. przez sinice. Wywiesza się ją także podczas burz, zagrożenia pogodowego oraz w trakcie trwania akcji ratunkowej. O ochronie przed słońcem pamiętajmy nie tylko nad wodą. Dobry krem z wysokim filtrem, nakrycie głowy, picie wody, przewiewne ubranie
w jasnych kolorach pomogą przetrwać wysokie temperatury. A między godziną 12 a 15 podczas największych upałów najlepiej skryjmy się w cieniu.
Nie wszystko widać z brzegu
Charakterystyczne czarne tablice są już dobrze znanym elementem krajobrazu. Na mapie Warszawy i podwarszawskich powiatów widnieją 32 takie punkty. Są to:
- Rzeka Wisła w Wólce Górskiej
- Rzeka Wisła w Sadach
- Rzeka Wisła w Nowym Dworze Mazowieckim
- Rzeka Wisła w Górze Kalwarii
- Zbiornik wodny w Zalesiu Górnym
- 500 km rzeki Wisły w Warszawie
- 501 km rzeki Wisły w Warszawie
- 510,5 km rzeki Wisły w Warszawie
- 512 km rzeki Wisły w Warszawie
- 515 km rzeki Wisły w Warszawie
- Jezioro Balaton w Warszawie
- Jezioro Czerniakowskie w Warszawie
- Jezioro Gocławskie w Warszawie
- Jezioro Kamionkowskie w Warszawie od ul. Grochowskiej
- Jezioro Kamionkowskie w Warszawie od Al. Zielenieckiej
- Jezioro Szczęśliwickie w Warszawie od ul. Bielskiej
- Jezioro Szczęśliwickie w Warszawie od ul. Dickensa
- Jezioro Szczęśliwickie w Warszawie od ul. Usypiskowa
- Jezioro Szczęśliwickie w Warszawie od ul. Włodarzewskiej – od strony kościoła
- Jezioro Szczęśliwickie w Warszawie od ul. Włodarzewskiej – przy pomoście
- Glinianki Sznajdra w Warszawie
- Jeziorko na osiedlu Aleksandrów w Warszawie
- 516 km rzeki Wisły w Warszawie
- Staw Cietrzewia od ul. Cietrzewia w Warszawie
- Staw Cietrzewia od ul. Dukatowej w Warszawie
- Staw Cietrzewia od ul. Konewki w Warszawie
- Staw Cietrzewia od ul. Zbocze/Pana Tadeusza w Warszawie
- Zbiornik wodny przy ul. Dudziarskiej w Warszawei
- Glinianki w Błoniu
- Jezioro Kiełpińskie
- Staw „Kruczek” w Markach
- Kąpielisko w Zielonce
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.