Czas pracy nauczycieli do zmiany? MEN analizuje nowe zasady i wynagrodzenia

MEN zapowiada zmiany w czasie pracy nauczycieli. Resort analizuje nadgodziny i wynagrodzenia
Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace nad kompleksową zmianą zasad dotyczących czasu pracy i wynagradzania nauczycieli. Z wypowiedzi wiceministrów wynika, że rozważane są m.in. nowe reguły rozliczania godzin nadliczbowych oraz powiązanie pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Konkretne propozycje nie zostały jeszcze przedstawione.
Co się zmienia?
MEN zapowiada całościowe podejście do kwestii pracy nauczycieli. Analizy obejmują zarówno czas pracy, jak i obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela oraz system finansowania oświaty. Impulsem do podjęcia działań jest m.in. konieczność uporządkowania zasad rozliczania godzin nadliczbowych po jednym z wyroków sądowych.
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że resort pracuje nad rozwiązaniem, które ma uwzględniać różne elementy pracy nauczyciela, a nie tylko same nadgodziny. Jak podkreśliła, obecnie nie funkcjonuje formalny rejestr czasu pracy nauczycieli, co znacząco utrudnia precyzyjne rozliczenia.
Fakty i tło sprawy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel realizuje pensum dydaktyczne, które w większości przypadków wynosi 18 godzin zajęć tygodniowo. Jednocześnie czas pracy nauczyciela określony jest na 40 godzin tygodniowo. Dopiero praca wykonywana ponad ten limit może być uznawana za nadgodziny.
Resort edukacji zwraca uwagę, że w ramach 40 godzin mieszczą się nie tylko lekcje, ale także przygotowanie do zajęć, sprawdzanie prac uczniów, zebrania oraz inne obowiązki statutowe. Zdaniem wiceminister Lubnauer w większości przypadków ten czas jest wystarczający do realizacji wszystkich zadań, jednak brak jednolitych zasad rozliczania powoduje spory interpretacyjne.
MEN wskazuje również na projekt obywatelski Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zakłada powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową. To jeden z elementów branych pod uwagę w prowadzonych analizach.
MEN czeka na analizy zewnętrzne
Resort edukacji zapowiada, że przed przedstawieniem propozycji legislacyjnych chce oprzeć się na zewnętrznych analizach. Mają one dotyczyć zarówno wpływu zmian na budżet, jak i praktycznych możliwości powiązania czasu pracy z nowym systemem wynagrodzeń.
Wiceminister Henryk Kiepura, pytany o szczegóły dotyczące ewentualnych nadgodzin, przyznał, że konkretne rozwiązania nie zostały jeszcze wypracowane. Zasygnalizował jedynie, że rozważane mogą być także zmiany w samym pensum dydaktycznym.
Co to oznacza dla nauczycieli?
Na obecnym etapie MEN nie przedstawiło gotowych projektów ani harmonogramu prac. Zapowiedzi wskazują jednak, że planowane zmiany mogą wpłynąć na sposób rozliczania pracy nauczycieli oraz na system wynagrodzeń w całej oświacie.
Resort podkreśla, że celem analiz jest wzmocnienie stabilności zawodu nauczyciela, poprawa warunków pracy oraz ograniczenie problemów kadrowych, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów edukacyjnych. Jednym z kluczowych elementów ma pozostać dalsze podnoszenie wynagrodzeń.
Podsumowanie
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada szeroką reformę dotyczącą czasu pracy i płac nauczycieli, ale na razie pozostaje na etapie analiz. Wypowiedzi wiceministrów sugerują, że zmiany mogą być znaczące, jednak konkretne propozycje poznamy dopiero po zakończeniu prac eksperckich. Do tego czasu obowiązujące zasady pozostają bez zmian.
