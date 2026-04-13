Czas ucieka dla seniorów. Jeden brakujący krok i pieniądze przepadną bezpowrotnie

13 kwietnia 2026 17:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu emerytów i rencistów jest przekonanych, że skoro ZUS rozliczył za nich podatek, nie muszą już nic robić. To może być poważny błąd. W praktyce brak jednej decyzji sprawia, że część pieniędzy po prostu przepada. Automatyczne rozliczenie PIT przez ZUS rzeczywiście upraszcza formalności, ale nie obejmuje wszystkich elementów. System nie uwzględnia indywidualnych wyborów podatnika, dlatego pewne środki nie są przekazywane dalej, jeśli senior sam nie podejmie działania.

Chodzi przede wszystkim o możliwość przekazania 1,5 procent podatku. W przypadku automatycznego rozliczenia nikt nie wskazuje organizacji pożytku publicznego za podatnika. Jeśli emeryt nie złoży odpowiedniego formularza, pieniądze pozostają w budżecie państwa i nie trafiają tam, gdzie mogłyby pomóc.

Rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz PIT-OP i wskazać wybraną organizację. Całość można zrobić szybko i bez wychodzenia z domu. Problem polega na tym, że wiele osób nie ma świadomości, że taki krok jest konieczny.

Czas na działanie jest ograniczony. Termin mija z końcem kwietnia. Po tej dacie nie ma już możliwości dokonania zmian, a niewykorzystane środki przepadają.

To jednak nie jedyna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Część seniorów może mieć nadpłatę podatku, ale jej odzyskanie wymaga samodzielnego złożenia deklaracji. Bez tego pieniądze pozostają w systemie.

Podobnie jest z ulgami podatkowymi. Wydatki na leki czy rehabilitację mogą obniżyć podatek, ale automatyczne rozliczenie ich nie uwzględnia. Aby skorzystać z tych możliwości, konieczne jest własne działanie.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie swojego rozliczenia. Jedna decyzja może zdecydować o tym, czy pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z Twoją wolą, czy przepadną.

Automatyczne rozliczenie nie zwalnia z odpowiedzialności. Kto nie podejmie działania do końca kwietnia, straci możliwość rozdysponowania części swoich pieniędzy.

