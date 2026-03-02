Czas ucieka! Jeden brak podpisu i rachunki wystrzelą w górę. Tysiące zapłacą fortunę
Zbliża się ważny termin dla części odbiorców energii, którzy korzystali z zamrożonych cen prądu. Brak złożenia wymaganego oświadczenia może skutkować wyższymi rachunkami, a nawet koniecznością dopłaty za wcześniejsze okresy. Czas na dopełnienie formalności mija z końcem czerwca 2026 roku.
Koniec preferencyjnych stawek za prąd. Brak oświadczenia może oznaczać dopłaty
Zbliża się ważny termin dla części odbiorców energii elektrycznej. Osoby i firmy, które w 2024 roku korzystały z ustawowo ograniczonych cen maksymalnych prądu, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie u swojego sprzedawcy energii. Brak dokumentu może skutkować wyższymi rachunkami, a nawet koniecznością dopłaty.
Transformacja i rosnące koszty energii
Polski system energetyczny od lat przechodzi kosztowną transformację. Choć rośnie udział odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i fotowoltaika, wciąż znaczącą rolę odgrywają elektrownie węglowe. Utrzymanie starych bloków oraz inwestycje w nowe sieci przesyłowe generują wysokie koszty.
Dodatkowo producenci energii muszą kupować uprawnienia do emisji CO₂ w ramach systemu EU ETS. Wahania cen tych uprawnień przekładają się na koszt produkcji energii i finalne rachunki odbiorców.
W ostatnich latach państwo wprowadziło mechanizm mrożenia cen energii, aby złagodzić skutki wzrostów. Część odbiorców mogła rozliczać się według cen maksymalnych, niższych niż rynkowe.
Kto musi złożyć dokument?
Preferencyjne stawki były traktowane jako forma pomocy publicznej. Dlatego konieczne jest formalne potwierdzenie prawa do korzystania z tego wsparcia.
Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy przede wszystkim:
– mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
– rolników,
– innych podmiotów, które w określonym okresie rozliczały energię według cen maksymalnych.
Sprzedawca energii ma prawo zażądać takiego dokumentu. Jeśli klient nie złoży oświadczenia, firma energetyczna może uznać, że nie spełniał on warunków do korzystania z preferencyjnej stawki.
Jakie mogą być konsekwencje?
Brak oświadczenia może oznaczać:
– naliczanie wyższych bieżących rachunków,
– przeliczenie wcześniejszych okresów według standardowych stawek z umowy,
– konieczność dopłaty różnicy między ceną maksymalną a ceną umowną.
W praktyce dla części firm i gospodarstw rolnych może to oznaczać znaczące obciążenie finansowe.
Termin i sposób złożenia
Oświadczenie należy złożyć bezpośrednio u swojego sprzedawcy energii. W większości przypadków można to zrobić:
– przez formularz online,
– e-mailem,
– listownie,
– w punkcie obsługi klienta.
Procedura jest zazwyczaj prosta i zajmuje kilka minut. Termin na dopełnienie formalności upływa z końcem czerwca 2026 roku. Po tej dacie brak dokumentu może skutkować finansowymi konsekwencjami.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.