Czeka nas najtrudniejszy lipiec w Warszawie od lat. 7 linii tramwajowych zawieszonych, wjazd na most zamknięty, pół ulicy odcięte
Od 29 czerwca Warszawa weszła w najintensywniejszy etap tegorocznych remontów. W centrum miasta jednocześnie ruszył remont węzła Kino Femina, drogowcy odcinają wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski od strony Wisłostrady, a ciepłownicy przez półtora miesiąca blokują połowę ulicy Leszno. Do tego od 3 do 5 lipca duży kongres będzie generował utrudnienia. Sprawdziliśmy, które trasy są całkowicie zamknięte i co konkretnie robić, żeby nie utknąć w korku.
Femina: 1300 metrów toru i 7 linii, które zniknęły z centrum
Skrzyżowanie Alei „Solidarności” z Aleją Jana Pawła II – znane jako węzeł Kino Femina – nie przechodziło generalnego remontu od 2009 roku. Kilkanaście lat intensywnego ruchu zrobiło swoje. Wykonawca, firma Skanska, wymienia teraz szyny, rozjazdy i zwrotnice na ponad 1300 metrach toru pojedynczego. Remontowane są też przystanki, a na skrzyżowaniach kładzie się nowy asfalt.
Przy okazji Tramwaje Warszawskie dokładają remont dwóch sąsiednich odcinków Alei „Solidarności”. Odcinek od Kercelaka do Żelaznej (727 metrów) nie miał generalnego remontu od 2004 roku, a fragment od Feminy do Placu Bankowego od 2001 roku. Na obu odcinkach brakuje do tej pory systemu odwodnienia – to właśnie brak odprowadzania wody był główną przyczyną przyspieszonego niszczenia infrastruktury.
Z oświadczenia Tramwajów Warszawskich, do którego dotarliśmy, wynika, że remont podzielono na 2 etapy. W pierwszym, trwającym od 29 czerwca do początku sierpnia, tramwaje nie kursują Aleją „Solidarności” od Kercelaka do Feminy i Aleją Jana Pawła II od Stawki do Feminy. Od 3 sierpnia sytuacja się odwróci: zamknięte zostaną odcinki od strony Ronda ONZ i Placu Bankowego, za to wróci ruch od Kercelaka i Stawki. Całość ma być gotowa przed końcem sierpnia.
Jeśli chodzi o linie tramwajowe: z rozkładu zniknęły 9, 13, 19, 23, 25, 33 i 77. Zmieniły trasy linie: 1, 2, 16, 17, 18, 20, 26 i 67. Uruchomiono trzy linie uzupełniające: 63, 73 i 76. Linia 16 kursuje teraz wydłużoną trasą aż do Metra Młociny, a „siódemka” jedzie okrężnie ulicami Puławską, Marszałkowską i Andersa. Wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz podkreślił, że „wakacje to najlepszy moment na potrzebne naprawy, bo z tramwajów korzysta o ok. 20 proc. mniej podróżnych”.
Co z kierowcami na Feminie? Zawrotki zamiast przejazdu
Kierowcy nie przejadą przez środek skrzyżowania Alei „Solidarności” i Alei Jana Pawła II. Ruch możliwy jest jedynie w prawo, z 4 tymczasowych zawrotek: przy kościele Narodzenia NMP, przed ulicą Nowolipie, przy sklepie spożywczym i przed ulicą Ogrodową. Przejścia dla pieszych po wszystkich stronach skrzyżowania są zamknięte – tymczasowe zebry wyznaczono trochę dalej. Dla linii autobusowych Z26 i Z33 wytyczono buspasy w Alei Jana Pawła II.
Szczegółowe mapy objazdów i aktualne informacje dostępne są na stronach Infoulice Warszawa oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.
Nowy Zjazd zamknięty od środy. Kostka wróci, ale dopiero we wrześniu
Od 1 lipca rano zamknięta zostaje łącznica wjazdowa z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi-Północ. Powodem jest remont nawierzchni – po pracach wróci tu historyczna kamienna kostka, powstaną też nowe chodniki dla pieszych. Roboty potrwają do września.
Stołeczny ratusz poinformował, że w czasie prac zamknięty będzie też pas Wisłostrady od strony tunelu do skrętu na most, a na remontowanej jezdni obowiązywać będą zakazy parkowania. Pozostawione tam samochody zostaną odholowane. Objazd prowadzi Wisłostradą, a następnie ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do Mostu Gdańskiego. Od 4 lipca zmieniają trasę autobusy linii turystycznej 100 – pojadą przez Międzyparkową, Słomińskiego i Most Gdański.
Leszno półotwarte od 2 lipca. Prace Veolio potrwają półtora miesiąca
Od 2 lipca ciepłownicy przystępują do przebudowy podziemnej komory ciepłowniczej pod ulicą Leszno. Przez półtora miesiąca jezdnia w kierunku Górczewskiej będzie zamknięta za skrzyżowaniem z Karolkową. Kierowcy jadący na Bemowo mają do wyboru objazd przez Okopową lub Karolkową do Żytniej i Młynarskiej, albo Aleją „Solidarności” do Młynarskiej.
Autobusy linii 190 w kierunku pętli Znana lub Osiedla Górczewska pojadą Aleją „Solidarności” i Młynarską. Prace przy Leszno będą prowadzone równolegle z remontami torowisk i zamknięciem Nowego Zjazdu – łącznie oznacza to, że centrum Warszawy traci w lipcu kilka ważnych arterii naraz.
Kongres na Łazienkowskiej. Trzy dni bez przejazdu przez Śródmieście
Od 3 do 5 lipca na stadionie Legii Warszawa odbędzie się Kongres Świadków Jehowy. Przez trzy dni ulica Łazienkowska od Ronda Sedlaczka do Czerniakowskiej będzie wyłączona z ruchu. Nie ma też możliwości parkowania na okolicznych ulicach.
Autobusy linii 107, 159, N33 i N83 kursują objazdem przez Myśliwiecką i Szwoleżerów. Kongres co roku gromadzi na stadionie kilkanaście tysięcy uczestników, więc ruch w pobliżu Torwaru będzie intensywny przez cały weekend.
Zanim wsiądziesz do auta czy autobusu, sprawdź trasę
Wakacyjne remonty zbiegają się w jednym punkcie: centrum i zachodnia część Śródmieścia w lipcu to obszar z poważnymi ograniczeniami. Poniżej najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać:
- Przed wyjazdem w okolice Alei Jana Pawła II, Alei „Solidarności” i ulicy Leszno – sprawdź aktualne mapy na Infoulice Warszawa (infoulice.um.warszawa.pl). Zmiany w organizacji ruchu są tam na bieżąco aktualizowane.
- Jeśli codziennie korzystasz z tramwajów linii 9, 13, 19, 23, 25, 33 lub 77 – te linie nie wyjadą aż do końca sierpnia. Alternatywą są linie uzupełniające 63, 73 i 76 oraz autobusy zastępcze Z26 i Z33.
- Wjazd na Most Śląsko-Dąbrowski z Wisłostrady jest zamknięty od 1 lipca. Na Pragę jedź Mostem Gdańskim – objazd przez Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską.
- W weekend 3-5 lipca omijaj okolice stadionu Legii i ulicy Łazienkowskiej. Kongres na stadionie oznacza zarówno zamkniętą jezdnię, jak i tłumy pieszych w całej okolicy.
- Jeśli planujesz dojazd komunikacją miejską, aktualne rozkłady i objazdowe trasy linii znajdziesz na wtp.waw.pl – strona jest na bieżąco aktualizowana przez ZTM.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.