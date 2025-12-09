„Czekamy na symetrię”. Kancelaria prezydenta ujawnia, czego Polska oczekuje od Ukrainy
Prezydent Karol Nawrocki oczekuje spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie, licząc na rozmowę o kluczowych dla Polski kwestiach — od bezpieczeństwa po sprawy historyczne. Jak podkreśla KPRP, po latach wsparcia dla Ukrainy Warszawa oczekuje „symetrii i wdzięczności”, a ustalenia obu przywódców mogą zdecydować o dalszym kierunku relacji.
Prezydent Karol Nawrocki oczekuje na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Jak podkreślił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, rozmowa miałaby dotyczyć kluczowych spraw dwustronnych, w tym „kwestii, które Polska ma do załatwienia z Ukrainą”. Jednocześnie przypomniał, że Polsce „należy się wdzięczność i szacunek” za pomoc udzieloną Ukrainie po rosyjskiej agresji.
W ostatnich dniach na linii Warszawa–Kijów pojawił się ruch dyplomatyczny. Prezydent Ukrainy publicznie zadeklarował gotowość spotkania z Nawrockim i potwierdził, że zaprosił go do Kijowa. Zapewnił także, że sam przyjedzie do Polski, gdy tylko otrzyma formalne zaproszenie. Biuro Polityki Międzynarodowej przekazało, że rozmowy o terminie wizyty trwają i dotyczą spotkania w Warszawie.
Bogucki w swoim wpisie na portalu X wskazał, że prezydent Nawrocki oczekuje partnerskich relacji i „symetrii” we współpracy z Ukrainą. Jego zdaniem Polska poniosła ogromny wysiłek — od przyjęcia milionów uchodźców po przekazanie sprzętu wojskowego — dlatego oczekuje jasnych deklaracji ze strony Kijowa. Prezydent chciałby również omówić temat ekshumacji na Wołyniu, który od lat pozostaje nierozwiązany.
W tle są też kwestie bezpieczeństwa. Polska wielokrotnie apelowała o pełną wymianę informacji o osobach skazanych w Ukrainie za poważne przestępstwa, w tym za dywersję. To jeden z tematów, który – jak zapowiadają doradcy – również może pojawić się podczas spotkania.
Jeśli do spotkania dojdzie, może ono zdecydować o kierunku polsko-ukraińskich relacji na najbliższe miesiące. Od efektów rozmów zależą m.in. kwestie bezpieczeństwa, współpracy wojskowej, a także rozwiązanie długotrwałych sporów historycznych. Dla Polaków ważna będzie również odpowiedź na pytanie, czy Ukraina spełni oczekiwania dotyczące wdzięczności i formalnych zobowiązań wobec Polski.
